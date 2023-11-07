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أبرز الإصدارات لرواد الأعمال في معرض الشارقة للكتاب

كتاب «كيف تبدأ عملك الخاص..» وكتاب «إدارة الامتياز التجاري» (من المصدر)
8 نوفمبر 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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قطاع ريادة الأعمال من القطاعات المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأغلب المهتمين بهذا القطاع من الشباب ذوي الطموح الكبير، لبدء مشاريعهم التجارية الخاصة.
وفي حرصه على إتاحة كلّ أنواع الكتب لجمهوره من القراء، يتيح معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42 مجموعة كبيرةً من الإصدارات المهمة للشباب الراغب في الدخول في مجال ريادة الأعمال، ومن أبرز العناوين التي يتيحها المعرض:
إذا كنت ترغبُ في بدء مشروع تجاريّ، وتحتاج لنصائح حول كيفية تحديد العميل، والعقبات التي يجب أن تتوقعها، والطرق الأفضل لتحويل فكرتك إلى مشروع مربح، فكتاب «كيف تبدأ عملك الخاص وتجعله ينجح» هو الطريق الأكثر وضوحاً وبساطة لكي تصبح رائد أعمال، إذ يقدم لك جميع المعلومات بطريقة واضحة وسهلة، مع اقتباسات ملهمة من أبرز رجال الأعمال الناجحين عالمياً.
يعد كتاب «خطواتك الخمس القادمة: إتقان فن استراتيجية الأعمال» واحداً من المؤلفات الملهمة للمبتدئين في مجال ريادة الأعمال والتجارة، إذ يضع فيه باتريك بت ديفيد منشئ قناة «فاليوتينمنت Valuetainment» الأولى عالمياً على اليوتيوب لرواد الأعمال، خلاصة خبرته في هذا المجال.
وفي كتاب «الأعمال والتواصل الاحترافي» الممتلئ بالمعلومات والتفاصيل، يشارك كوري فلويد وبيتر كاردون الكثير من المواقف والسيناريوهات الواقعية المزعجة أو صعبة الإدارة لجميع الراغبين في الدخول لعالم ريادة الأعمال، والدارسين للأعمال والإدارة.
«بلوك تشين فور داميز» أحد الكتب المهمة التي تقدم معلومات قيّمة وثرية لكل المهتمين بمجال العملات الرقمية «البيتكوين»، وتطلعهم على التكنولوجيا المتقدمة المسماة «البلوك تشين».
وتشارك برنادييت شويردت، المؤلفة الأكثر مبيعاً والمتخصصة في التسويق الرقمي، في كتابها «كيف تبني مشروعك التجاريّ على الإنترنت» القراء الكثير من النصائح والحيل التي يستخدمها رواد الأعمال الأكثر نجاحاً عبر الإنترنت في أستراليا، لبناء أعمالهم التجارية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
الشارقة
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