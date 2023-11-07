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التعليم والمعرفة

روائيون: كتابة الرواية تبدأ من التجربة

جانب من الجلسة الأدبية
8 نوفمبر 2023 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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اتفق عدد من الروائيين، خلال ندوة «دور الرواية في تشكيل المجتمع»، أقيمت ضمن فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، على أن كتابة الرواية تبدأ من واقع التجربة التي يعيشونها.
وقال الروائي الدكتور طارق الطيب: «بدأت الكتابة في فيينا بعدما فقدت لغتي العربية، مستهدفاً الكتابة عن الأشخاص الذين أعرفهم، ثم تحولت للكتابة عن أشخاص خياليين، وانتقلت بهم بعد ذلك إلى قصة إلى الشعر وصولاً إلى الرواية».
ومن جانبها، قالت الروائية الإماراتية فتحية النمر:  «بالنسبة للكتابات، لا أستطيع كتابة شيء لم أعشه أو أحس به، فلا بد أن هناك تجارب إما خضتها بشكل شخصي أو سمعت عنها، وفي البداية كتبت 3 روايات منها واحدة عن تجربة شخصية وهي بعنوان السقوط إلى أعلى، أما الثانية والثالثة فعن تجارب لشخصيات أعرفها».
بدورها، قالت الأديبة الكويتية بثينة العيسى: «في رواياتي كنت أكتب عن شخصيات تشبهني وعن البيت الكويتي، حتى قررت ذات يوم أن أكتب عما لا أعرف، وفوجئت بوالد أبنائي يطلب مني الكتابة عن قصة طفل تائه، وبالفعل أصدرت الرواية ومن حينها لم أعد أرغب في الكتابة عما أعرف، لأن الكتابة عما لا أعرف أشبه بالمغامرة».

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
الشارقة
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