300 عنوان في جناح «العربية للمسرح» بمعرض الشارقة للكتاب

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تشارك الهيئة العربية للمسرح في معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2023 منسجمة مع شعاره «نتحدث كتباً»، وبالفعل فإن جناح الهيئة في هذا العام يتحدث عن الهيئة ومجهوداتها في النشر المتخصص بالمسرح، إذ زادت العناوين على ثلاثمائة عنوان، تنوعت بين التوثيق والدراسات والنصوص والترجمات والثقافة المسرحية العامة وسلاسل خزانة الذاكرة وندوة همزة وصل نقد التجربة، والكتب التي خصصت للنصوص الفائزة بجوائز التأليف التي تجريها الهيئة سنوياً، وكل هذه المنجزات التي أسهم في وضعها مئات الباحثين والمؤلفين العرب، تعتبر مداميك في بناء الحصن الثقافي العربي، واضح الهوية والمنفتح على الثقافات الإنسانية والإبداعية المتنوعة، كما يمكن أيضاً قراءة الخريطة الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة من خلال عناوين ومضامين هذه الإصدارات.

وتميز جناح الهيئة في هذا العام بتصميم حامل للهوية البصرية للهيئة، ويعرض الجناح على مدار الوقت المسرحيات الفائزة في دورات التنافس السابقة، ضمن جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي.

وقد شهد الجناح منذ اليوم الأول إقبالاً لافتاً، وعملت عديد الجهات المحلية والعربية وغير العربية على اقتناء المنشورات التي تعتبر بمجموعها الأهم في عالم إصدارات الكتاب المسرحي عربياً.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله أكد بهذه المناسبة أن: النشر بالنسبة للهيئة هو رسالة حملنا مسؤوليتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتبذل الهيئة قصارى جهدها لتوفير الأفضل والأكثر أصالة من حيث المضمون. وأضاف عبدالله أن معايير النشر ووسائله في الهيئة جعلتها محط أنظار المبدعين العرب، ولذلك لا غرابة أن تكون خطة النشر مكتملة من حيث المخطوطات حتى عام 2025.