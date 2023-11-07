«جمعية الاجتماعيين» تشارك في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة (وام)

نظمت جمعية الاجتماعيين بالدولة، خلال فعاليات النسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز «إكسبو الشارقة» تحت شعار «لنتحدث كتبا» برنامجاً ثقافياً يتضمن جلسات وندوات حوارية، حيث انطلقت أولى هذه الحوارات بعنوان «الإرشاد الأسري ودوره في معالجة المشكلات الأسرية». وقدمت أوراق الجلسات الدكتورة أسماء العرب، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عجمان، والدكتورة هويدا زكي الاختصاصي النفسي والتربوي، وزينب حبيب الكاتبة والمؤلفة لعدد من الكتب الخاصة بالطفل والأسرة، وذلك بحضور عدد من طلبة الجامعات والأكاديميين والمتخصصين في شؤون المجتمع وأعضاء جمعية الاجتماعيين بالدولة.

الإرشاد الأسري

كما نظمت الجمعية ندوة بعنوان «الإرشاد الأسري وأهميته لأسر ذوي الإعاقة»، وتناولت الدكتورة داليا بديوي، مديرة وحدة الإرشاد وأستاذ مشارك علم نفس بجامعة عجمان، آليات تعامل الأسر مع أبنائها من ذوي الإعاقة والمهارات الشخصية والنفسية، التى يجب أن تتحلى بها الأسر، وكذلك استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية، بينما تناولت رفيعة الحمادي المراحل التي يمر بها الأهل عند إدراكهم لإعاقة ابنهم، وكيف يمكن للمجتمع والأسر مساندتهم، فضلاً عن الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها.

الخدمة الاجتماعية

ونظمت الجمعية ندوة بعنوان «الخدمة الاجتماعية ودورها في تحقيق السعادة لكبار المواطنين»، بمشاركة عددٍ من الأستاذات المتخصصات في مجال العمل الاجتماعي، وهن الدكتورة مريم قدوري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المدينة بعجمان، ومريم السلمان، رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين بالشارقة، وآمنة بدواوي، الاختصاصية الاجتماعية بإدارة التلاحم المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي. وتناولت الندوة التعريف بكبار المواطنين وأهميتهم في المجتمع ومحاور رعايتهم ومؤشر السعادة العالمي، مع التطرق إلى الدور المهم، الذي تلعبه جميعة الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين والجهود المبذولة لرعايتهم والاهتمام بهم.