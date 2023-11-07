«كُتاب الإمارات» يناقش تجربة السرد المحلية

سعد عبد الراضي (الشارقة)

ضمن برنامجه بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، نظّم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ندوة: القراءة في تجربة السرد في الإمارات «القصة والرواية»، حيث توزعت هذه الندوة إلى جلستين في يومين متتاليين، أدارَ الجلسة الأولى الكاتب محسن سليمان، وشاركت فيها الكاتبتان صالحة عبيد ولولوة المنصوري، أما الجلسة الثانية فأدارتها الكاتبة عفراء محمود، وشاركت فيها الكاتبتان الدكتورة سعاد العريمي ونادية النجار.

وخلال الجلسة، أشارت لولوة المنصوري إلى أن الجبل ذُكرَ في كثيرٍ من إصداراتها، وأنه ملاذ روحها ومصدر إلهامها ووصفته بالملك العظيم الذي يحمي ظهورَ من يجاوره ويسكن حوله، وأكدت أنها دائماً ما ترى أن الكاتب عندما يكتُب، فإنه يجب أن يكون مشبعاً بهوية قوية وانتماء عميق لمحيطه ليعبر بأريحية. كما تحدثت لولوة المنصوري أيضاً خلال الجلسة، عن المشهد الثقافي المحلي.

أما الكاتبة صالحة عبيد، فقد لفتت إلى أنها ابنة المدينة، حيث تستلهم كتاباتها من تواجدها في المدن بكل تعقيداتها وتناقضاتها، وخصّت بذلك المدن الساحلية؛ لأنها دائماً ما تستحضر الصورة أو الخلفية للمكان الذي تكتب فيه.

وأكدت صالحة عبيد أن الجانب الحضاري والثقافي في دولة الإمارات حاضرٌ ومتحقق وفاعلٌ في صورٍ عدة، ينعكس في المباني والمؤسسات وما إلى ذلك، وأن المشهد الثقافي مع تزايد دور النشر والكتاب بمختلف أجيالهم، يُشير إلى حركة دؤوبة في المنطقة تحاول الموازنة والمواءمة بين الحضاري والثقافي.