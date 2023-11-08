الكتب القديمة والأرشيفات الصحفية.. واحة الهواة والمقتنين في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

أجنحة وأركان عديدة تمتلئ بها أروقة الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنظم تحت شعار «نتحدث كتباً»، وتتنوع مضامين هذه الأجنحة كما كل سنة، مقدمة مواد ثقافية ومعرفية في مختلف المجالات، وكما تتصدر عروض دور النشر آخر الإصدارات، فهناك دور ومكتبات أخرى تقدم إصدارات عريقة وقديمة وطبعات نادرة وأراشيف صحفية، وتشارك في المعرض، وهي على موعد مع عشاق مثل هذه المجلات والصحف من هواة ومقتنين ومحبين للطبعات القديمة.

أنس محمد علي، صاحب دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، يحمل تراث سور الأزبكية، وهو مكان معروف في منطقة العتبة بالعاصمة المصرية القاهرة يبيع الكتب القديمة والمستعملة، قال إنه سعيد بالمشاركة في هذا المعرض وتقديم مطبوعاته التي تضم كتباً تعود إلى 200 سنة، ومجلات تعود إلى أكثر من مئة عام.

ويتحدث أنس مع بعض زوار الجناح، فيما تظهر خلفه مطبوعات لمجلات مختلفة، مثل «المصور» و«آخر ساعة» و«تان تان» الشهيرة للأطفال، إضافة إلى نسخ نادرة من مجلة «ماجد»، وكذلك مجلة «العربي»، والعديد من المجلات الفنية من مختلف أنحاء الدول العربية، يظهر على أغلفتها نجوم كبار بالأبيض والأسود، وهم لا يزالون في ريعان شبابهم، وصور أخرى ملونة من حقب لاحقة.

حسين الحمادي، أحد زوار المعرض والمهتمين بمثل هذه الأراشيف، أشار إلى أنه لفت انتباهه وجود مثل هذه المكتبات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيراً إلى أنه يسافر أحياناً خصيصاً للبحث في بعض الأسواق والمكتبات المتخصصة في الطبعات القديمة، مبيناً أنها مادة شيقة ومرغوبة، وهو مولع بجمعها في ركن خاص من مكتبته.