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التعليم والمعرفة

«كلمات» تُضيء عالم الأطفال واليافعين بفعاليات وإصدارات متميّزة في «الشارقة للكتاب»

جانب من جناح مجموعة «كلمات» (من المصدر)
9 نوفمبر 2023 00:48

الشارقة (الاتحاد)

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جلسات تفاعليّة وأخرى قرائيّة، ومجموعة متنوّعة من الإصدارات الخاصة بأدب الأطفال واليافعين تقدّمها دار «كلمات» التابعة لـ«مجموعة كلمات» لزوّار الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، خلال مشاركتها في الحدث بجناح خاص تحت شعار «نستكشف خيال الأطفال».
وتقدّم «كلمات» عدداً من الأنشطة المتميّزة التي تُخاطب خيال الصغار وتفتح لهم آفاقاً واسعة للإبداع، وتشمل هذه الأنشطة، مساحة ركن التصوير، والتي تأتي احتفالاً بكوريا ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض، إذ تُتيح هذه المساحة للزوّار إمكانيّة الدخول إليها لالتقاط صور خاصة، وقد استوحي تصميم الغرفة من الثقافة الكورية الغنيّة، وتحتوي على العديد من الإكسسوارات التي تجسّد عدداً من إصدارات الدار وكتبها بهدف إضفاء جوّ من الترفيه والتسليّة. كما توفّر «كلمات» تجربة شخصيّة وممتعة مصمّمة خصيصاً للأطفال لمساعدتهم على شراء الكتب التي تتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث يُمكن للصغار الوقوف أمام كاميرا جهاز إلكتروني لوحي يُتيح لهم التفاعل من خلال فلاتر ومؤثرات بصريّة تُساعده على اختيار كتاب لشرائه، بهدف تعزيز التواصل مع الجيل الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ضمن الفعاليات أيضاً عدد من الجلسات القرائيّة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعيّة وتمنح القراء فرصة المشاركة في قراءة بعض إصدارات «كلمات» المتنوّعة، بما في ذلك كُتب الطهي وغيرها، برفقة عدد من المؤلفين والمؤلفات. بدورها تشمل ورش العمل التي يزخر بها جناح «كلمات»، ورشة في فنّ الخيوط بالاستعانة بكتاب «الخط»، وورشة «نحن كلّنا بشر» التي تتناول الرسوم والشخصيات المتحرّكة، وورشة خاصة بالأعمال الفنيّة المصنوعة بمواد قابلة لإعادة التدوير، والمستوحاة من كتاب «لماذا؟» الذي يعرف الأطفال على تفسير الظواهر الطبيعية وآلية تكيف الحيوانات مع البيئة المحيطة بها.
وتهدف دار «كلمات» من خلال جناحها الذي يقع في القاعة رقم 4 في مركز إكسبو الشارقة، إلى ترسيخ حضور القراءة والثقافة بشكل عام بين أوساط الصغار واليافعين، وتقديم تجربة مميزة غامرة للزوار وتعزيز انتشار الأدب والثقافة في المجتمع.

دار كلمات
الإمارات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
مجموعة كلمات
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