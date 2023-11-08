شعراء يناقشون آفاق القصيدة في العصر الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

ندوات تنطلق من الكتاب ومن مضامينه الثرية تقدمها الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تناقش مختلف المناحي المعرفية، والأجناس الأدبية والفنية، منها جلسة حوارية تحت عنوان «الشعر في العصر الرقمي»، شارك فيها كل من شيلبي لي وهي شاعرة أميركية، تلقب على منصات التواصل الاجتماعي بشاعرة الصحة النفسية، وهوشنك أوسي وهو شاعر وروائي سوري-كردي يكتب باللغتين العربية والكردية، وقدمتها الإعلامية علياء المنصوري.



سياقات الشعر

هوشنك أوسي، قال: «إن الشعر فضاء مفتوح يطور نفسه بنفسه وفق السياقات والبيئات التي يحيا فيها، فالشعراء في البادية ليسوا مثل الشعراء في المدينة، ولذلك قد لا تنطبق على الشعر التعريفات التي تنطبق على بقية الأجناس الأدبية، لأن الشعر كفعل ذاتي تعبير عما يعتمل في النفس، والشاعر حين يكتب قد لا يفكر في المتلقي، وقت الكتابة، لكنه يحتاج إليه بعد خروج النص».

وحول منصات التواصل أكد أنها أسهمت في تعزيز حضور الشعر في المجتمعات، بسبب انحسار تلقي الشعر عبر الوسائط المألوفة، كما عززت هذه المنصات التواصل بين جمهور الشعر والنص الشعري.



تجربة ذاتية

وعن تجربته الشعرية أوضح هوشنك أنه يكتب باللغتين العربية والكردية، على رغم أن لكل أدب خصائصه اللغوية، ولهذا يحاول قدر المستطاع الكتابة انطلاقاً من روح كل لغة. وحول العصر الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي أوضح أن الذكاء الإنساني الأصيل سيكون هو الأهم، وما سوى ذلك أدوات معينة، فالشعر سواء قرأناه على ألواح حجرية قديمة أو عبر أجهزة لوحية نبحث فيه عن الروح الإنسانية وتلك الصدقية في الشعور.



قلق شعري

الشاعرة الأميركية شيلبي لي، قالت إنها تميل إلى الكتابة عن الذات والوحدة والقلق، حيث وجدت في الشعر شفاءً ودواءً، بعد ابتعادها عن أسرتها بهدف الدراسة، وهذا ما حفزها على الكتابة وعزز ثقتها بنفسها.

وتابعت الشاعرة الأميركية بأن: هذا العصر يتميز بأدوات جديدة كالذكاء الاصطناعي وهناك تخوف من تغولها ودخولها المجال الإبداعي، ولكن الشعراء الخلاقين لن يتوقفوا، ولذلك فإن الذكاء الاصطناعي لا يقلقني، لكن نحتاج أطراً وتشريعات منظمة لهذه المجالات، وإن كان بعضهم بدأ يقلق على وظائف المستقبل، فأطمئنكم بأنه لن يعوض الشعراء ولن يستطيع أن يحل مكانهم.