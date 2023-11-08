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«الشارقة للكتاب» في يومه التاسع.. إلهام الشعر وسحر الفضاء

زوار في معرض الشارقة للكتاب (من المصدر)
8 نوفمبر 2023 23:41

الشارقة (الاتحاد)

تقدم الدورة الـ42 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في يومها التاسع باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية وورش العمل التفاعلية، مصطحبة الزوار في رحلة شيقة إلى عوالم الشعر والفضاء وقصص الغموض والإثارة، وتستضيف نخبة من أعلام الأدب والفن وريادة أعمال الصناعات الإبداعية لإلهام جمهور المعرض بتجاربهم وقصص نجاحهم الاستثنائية.

نجم في الفضاء

وتستضيف قاعة الاحتفالات من الساعة 10 حتى 11 صباحاً الشاعرة العالمية ماكينزي كامبل التي حققت أعمالها مبيعات ضخمة، للقاء طلاب المدارس وإلهامهم بتجربتها المتميزة، وتوقيع كتبها للمعجبين، أما الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 9 مساءً، فتستقبل هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ورائدة الفضاء في وكالة «ناسا» الأميركية سونيتا لين ويليامز، في جلسة «نجم في الفضاء» لتعريف زوار المعرض على تجاربهما في الرحلات الفضائية.

كتاب… ولغز.. وخطوات

وفي جلسة بعنوان «قراءة في كتاب: الروافد الفكرية في الشعر النبطي في دولة الإمارات» في «الملتقى 2» من الساعة 8:30 حتى 9:30 صباحاً، يتوقف فهد المعمري على التنوع الكبير لروافد الشعر النبطي الإماراتي، في حين تكشف الكاتبة أليكس فينلي أسرار التشويق في الحكايات المثيرة للروائية الأسترالية كانديس فوكس في جلسة بعنوان «كشف اللغز» من الساعة 11 حتى 12 ظهراً، تليها مباشرة جلسة تحمل عنوان «للكُتاب الإماراتيين: مواضيع خطوات الأعمال الكتابية» من الساعة 12 حتى 1 ظهراً.

أصبحتُ أنت!

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وتستضيف قاعة الفكر جلسة بعنوان «نقاشات شراع المجتمعية: أعمال الكتب» من الساعة 5 حتى 6 مساءً، تناقش فيها مجموعة من المكتبات كيفية بناء أعمالها الفريدة واستراتيجياتها للنجاح في رحلتها إلى عالم الأدب والتميز في ريادة أعمال الصناعات الإبداعية، كما تستضيف الروائية والكاتبة أحلام مستغانمي في جلسة تديرها الدكتورة بروين حبيب من الساعة 6 حتى 10 مساءً، للاحتفاء بمرور 30 عاماً على إصدار كتاب «ذاكرة الجسد» وتوقيع كتابها الجديد «أصبحت أنت».

حوارات وحفلات

ويستقبل «الملتقى 3» كلاً من الدكتور خالد حنفي، وأحمد عليبة، وإبراهيم الغيطاني، ومحمد العربي، من الساعة 5 حتى 7 مساءً، في حوارات وتوقيع كتب جديدة هي «تقييم القوة الناعمة للقوى المتوسطة في السياسة العالمية» و«العسكريون الجدد في الساحل الأفريقي» و«انتقال الطاقة: نحو بناء سلاسل إمدادات عالمية لصناعة الطاقة المتجددة» و«الأبعاد الجيوسياسية والجيواقتصادية لظاهرة تغير المناخ»، في حين يشهد «الملتقى 1» عرضاً تعريفياً وجلسة حوارية مع المشرفين على مبادرة «إثراء المحتوى» بعنوان «صناعة المحتوى العربي بين الدعم والتمكين» من الساعة 6 حتى 7 مساءً.

خلف الستار

ويشارك كلٌّ من دانييل تروسوني، وأحمد مراد، ومحمد المهيري، في جلسة بعنوان «خلف الستار» يديرها وليد المرزوقي في «الملتقى 1» من الساعة 7:15 حتى 8:15 مساءً، لمناقشة ظاهرة ارتقاء قصص الجريمة والغموض والإثارة في عالم الأدب وأسباب شعبيتها ورواجها وجاذبيتها، في حين تدير شيخة المطيري جلسة بعنوان «الكتابة بعيداً عن الأوطان» تستضيف كلاً من سمر يزبك، بتول الخضيري، والدكتور هلال الحجري، والدكتور همدان دماج، في «الملتقى 2» من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساءً، للوقوف على خصوصية الكتابة بعيداً عن الوطن، والقيمة التي تضيفها إلى المبدعين والقرّاء، ومشاعر الشجن والحنين والعاطفة التي تتخللها.

ورش عمل

ويقدم اليوم التاسع أيضاً أكثر من 32 ورشة عمل تفاعلية لبناء قدرات الأطفال واليافعين، ومجموعة من العروض الترفيهية التي تتجول في أروقة وردهات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، إلى جانب عروض مسرحية تعليمية وترفيهية في «المسرح الخارجي» خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
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