«الشارقة للمتاحف» تشارك في «سوق السفر العالمي 2023» بلندن

الشارقة (الاتحاد)

سلطت هيئة الشارقة للمتاحف الضوء على تاريخ الشارقة وتراثها الثقافي الغني أمام الجمهور العالمي خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2023 المعرض السياحي الأهم، الذي يجمع قادة قطاع السفر وصُنّاع السياحة من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر في العاصمة البريطانية لندن.

واستعرضت الهيئة ضمن جناح إمارة الشارقة وتحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وجهات الإمارة السياحية الرائدة، وشددت على مكانتها المتنامية في قطاعي السياحة الإقليمي والدولي، ولفتت الانتباه كذلك إلى أحد المشاريع النوعية التي صممها طلاب الجامعة الأميركية بالشارقة.

وأكدت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، على أهمية معرض سوق السفر العالمي في الترويج للشارقة كوجهة سياحية رائدة تعكس الهوية الثقافية لإمارة الشارقة والتقاليد الحية لأهلها.

وقالت: «إن الهدف هو إبراز الوجهات المتميزة في الشارقة، وتجسيد الجوهر الثقافي للإمارة، والتعبير عن العادات والتقاليد الراسخة لمواطنيها»، مشيرة إلى أن المعرض يعد بمثابة قناة للتواصل وإقامة شراكات قيمة وتعزيز الحوار مع صناع القرار في قطاعي السفر والسياحة العالميين.

وكان من أبرز ما استعرضته الهيئة «تجربة الواقع المعزز في حصن الشارقة» الذي يعد جهداً تعاونياً مع الدكتور كرزيستوف بيتروزيك، المدير المؤسس لمعهد التصميمات الغامرة والتجارب والتطبيقات والقصص (معهد IDEAS) في الجامعة الأميركية بواشنطن العاصمة، وأشرف عليه الدكتور سهيل دحدل أستاذ مشارك في الاتصال الإعلامي ورئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأكدت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف أن المشروع عالي الجودة الذي يقدم تجربة آسرة للزوار من خلال رحلة غامرة عبر الماضي، يعكس التزام الهيئة بإشراك الطلبة في تمثيل التراث من خلال تزويدهم بالفرص العملية ورعاية ابتكاراتهم وإبداعهم، حيث يساعد المشروع على ربط الشباب الإماراتي بتراثهم بطريقة فعالة تسخّر قوة الذكاء الاصطناعي وتدمج التقنيات الجديدة التي تظهر إيماءات اليد، لإحياء المواقع التاريخية والمعروضات الأثرية عبر الواقع الافتراضي والمعزز.

وعلاوة على ذلك، قامت الهيئة أيضاً بالترويج لمدينة كلباء باعتبارها منطقة جذب سياحي مميزة تقدم تجارب نوعية للزوار من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الترويج لمتحف بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي الذي يعد تحفة معمارية تم تشييده في قلب مدينة كلباء في العام 1899، وقد أعيد افتتاحه مؤخراً ليوفر نافذة على النسيج الثقافي الغني والتاريخ العريق للشارقة من خلال مجموعة من القطع الأثرية.

وكانت مشاركة الهيئة في سوق السفر العالمي بمثابة شهادة على التزامها الثابت في الحفاظ على التراث الثقافي لإمارة الشارقة وتعزيزه على المسرح العالمي إلى جانب توطيد العلاقات الدولية، وتعميق التقدير للثراء التاريخي والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.