الشارقة (وام)

تقدم هيئة الشارقة للكتاب قسائم شرائية لطلاب المدارس، من زوار «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023»، لاقتناء الكتب وتزويد مكتباتهم بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في المعرض، وذلك بتوجيهات من الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة الهيئة.

تتيح القسائم الشرائية المجال أمام الطلبة لاختيار قوائم قراءاتهم للعام الجديد من بين مليون ونصف المليون عنوان، يعرضها 2033 ناشراً عربياً وأجنبياً في الدورة

الـ 42 من المعرض، والتي تتواصل حتى 12 نوفمبر الجاري.وتأتي هذه المبادرة ضمن رسالة الهيئة في التأكيد على ضرورة تيسير سبل وصول الأجيال لمصادر المعرفة والتعلم، وفي إطار رؤية الإمارة الراعية لمشروع متكامل في بناء مجتمع المعرفة، إذ تحرص الهيئة من خلال مبادراتها وفعالياتها المتواصلة على رفع وعي الأطفال بأهمية القراءة، وتأثيرها على مستقبلها وحجم مساهمتهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات.

وتشكل مبادرة الهيئة استكمالاً لسلسلة الجهود التي تقودها للنهوض بطاقات الأجيال الجديدة حيث نظمت هذه الدورة من معرض «الشارقة للكتاب» فعاليات وأنشطة ثقافيّة وترفيهيّة وعروضاً متنوّعة وورش عمل تجاوزت 1700 فعاليّة، توزعت على ستة مساحات شارك بها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم، جمعت من خلالها مبدعين وفنانين وشخصيات ملهمة في مختلف المجالات المعرفية والإبداعية سواء المسرح أو الرواية أو الرياضة والموسيقى، وصولاً إلى صناعة المحتوى والتواصل الاجتماعي وريادة الفضاء والعلوم.

ويمثل المعرض كل عام وجهة مركزية لطلبة المدارس في دولة الإمارات، حيث يستضيف سنوياً مئات الآلاف من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية.