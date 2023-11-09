جناح الشارقة يستقطب زوار «سوق السفر العالمي» بلندن

الشارقة (الاتحاد)

جذب جناح إمارة الشارقة في معرض «سوق السفر العالمي»، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر الجاري عدداً كبيراً من الزوار، حيث أخذ الجمهور في رحلة سياحية غنية تمزج بين تراث الشارقة الغني ومقومات السياحة الحديثة، مستعرضاً مجموعة من التجارب الأصيلة من معالم وأنشطة سياحية متنوعة ومميزة، سواء للمهتمين بالتاريخ، أو الثقافة والفن، أو الرياضة، أو الترفيه، أو الطبيعة.

واطلع زوار جناح الشارقة، الذي يقام بإشراف هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ويجمع تحت مظلته 18 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، على معالم الشارقة وتعرفوا على جمال وتنوع طبيعتها عبر «الميتافيرس» والعوالم الافتراضية.