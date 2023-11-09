الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جناح الشارقة يستقطب زوار «سوق السفر العالمي» بلندن

جناح الشارقة في سوق السفر العالمي بلندن (من المصدر)
10 نوفمبر 2023 01:30

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «التنمية الأسرية» في الشارقة و«المودة» السعودية
أول صور لـ«الإمارات بعد الاتحاد» في «الشارقة للكتاب»

جذب جناح إمارة الشارقة في معرض «سوق السفر العالمي»، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر الجاري عدداً كبيراً من الزوار، حيث أخذ الجمهور في رحلة سياحية غنية تمزج بين تراث الشارقة الغني ومقومات السياحة الحديثة، مستعرضاً مجموعة من التجارب الأصيلة من معالم وأنشطة سياحية متنوعة ومميزة، سواء للمهتمين بالتاريخ، أو الثقافة والفن، أو الرياضة، أو الترفيه، أو الطبيعة.
واطلع زوار جناح الشارقة، الذي يقام بإشراف هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ويجمع تحت مظلته 18 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، على معالم الشارقة وتعرفوا على جمال وتنوع طبيعتها عبر «الميتافيرس» والعوالم الافتراضية. 

معرض سوق السفر العالمي
الشارقة
سوق السفر العالمي
لندن
آخر الأخبار
"البيئة – أبوظبي" تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
علوم الدار
"البيئة – أبوظبي" تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
اليوم 09:45
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©