«عالم بديع» في مركز فنون «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن عرض فيلمي «عالم بديع» من إنتاج عام 2013، و«لك بلا حدود» من إنتاج عام 2019 من إبداع فنانة الوسائط المتعددة ميوا ماتريك. وتُقام العروض بين 16 و18 نوفمبر على المسرح الأحمر، وتأتي في إطار دعم المركز لفعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28».

وتكشف ماتريك خلال العروض عن أداء متعدد الأدوار، حيث تقدم عروض أداء حية تتفاعل خلالها مع الرسوم المتحركة التي يتم إسقاطها على شكل صور ظليلة، في مشاهد سينمائية ومسرحية يتداخل فيها الخيال مع الواقع والمحسوس مع الملموس، ما يمنح المشاهد مساحة بصرية أشبه بالأحلام لتعطي الخيال صبغة واقعية، وتنسج تلك الأعمال في معظم الأوقات سرديات سريالية وشاعرية تجسد صراع الإنسان مع الطبيعة.

كما ينطلق العرض أيضاً في مهرجان فن رأس الخيمة يوم الأحد 19 نوفمبر عند الساعة 4 عصراً، تحت رعاية مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وبدعم من البعثة الأميركية في الإمارات. وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «أرى في الفن، بكل ما يحمله من عناصر تصويرية وشعرية واستعارية، قدرة على استحضار المشاعر العميقة والوصول إلى أماكن حسية لا تستطيع الكلمات بلوغها. ولذلك أجد فيه وسيلة فعّالة لدعم جهودنا الرامية إلى توعية الناس حول قضايا المناخ. ونحن متحمسون لنعرض أعمال ميوا ماتريك الفنية التي لا تعتمد الكلام في أدائها، وإنما تستعين بصور معبّرة تتراكب بطريقة مدروسة مع مشاهد رقمية متحركة، من شأنها تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على الكوكب والاعتناء ببعضنا بعضاً».

وينقل فيلم «عالم بديع» المشاهد في رحلة بصرية وموسيقية تستكشف تاريخ الأرض منذ نشأة الكون وحتى ظهور الحضارة المتطورة لعالم الإنسان. ويعتمد الفيلم أسلوباً يحاكي المنهج العلمي في تصوير المشاهد، ليقدمها في قالب عاطفي حالم يزخر بالصور الخيالية والتعبيرات المجازية. بينما يتناول فيلم «لك بلا حدود» موضوع الاحتباس الحراري وعصر التأثير البشري وحالة الأرض المتغيرة باستمرار. كما يعكس محاولة الفنانة تجسيد مشكلة المناخ بشكل ملموس وتحفيز المتلقي للقيام بردة فعل تجاه الأخبار المتدفقة عبر الشاشات حول التغير البيئي الذي يبدو البشر عاجزين عن السيطرة عليه أو حتى إيقافه بشكل مؤقت. ويسلطّ العمل الضوء على أزمات متنوعة، من بينها تراكم البلاستيك في المحيطات والتصحر وأزمة الغذاء والجفاف والعواصف المدمرة، حيث يستعرض هذه القضايا من خلال صور ومشاهد متنوعة تحاكي الأحلام.

ويستضيف مركز الفنون يوم الثلاثاء 14 نوفمبر عند الساعة 6:30 مساءً ورشة عمل بإشراف أمارا بارنر، في إطار التزام المركز بتطوير مهارات الفنانين المحليين من خلال برنامج «خارج خشبة المسرح» الذي ترعاه «مبادلة» للاستثمار. وتتيح هذه الورشة للمشاركين استكشاف الإمكانات الإبداعية التي توفرها الأدوات الرقمية المستخدمة في الحياة اليومية، مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى منصات مكالمات الفيديو. كما يتسنى للحضور التعرّف على كيفية الاستفادة من الجوانب المشتركة بين الأدوات الرقمية والمهارات اليدوية، واستخدامها لسرد قصص قصيرة ومقنعة وهادفة، من خلال مجموعة من التمارين والأنشطة التعاونية.

وتستضيف غرفة القراءة في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي ورشة إضافية ضمن برنامج «خارج خشبة المسرح» يوم الأربعاء 15 نوفمبر عند الساعة 6 مساءً. وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي ومركز التطوير المهني التابع للجامعة. وتبحث الورشة في الأسس المشتركة لموازنة جانبي الإبداع الفني والأكاديمي، بمشاركة كل من ميوا ماتريك، فنانة الوسائط المتعددة، وفيكرام ديفيشا، الفنان والمدرس والأستاذ المساعد في قسم الفنون وتاريخ الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، حيث يناقش المتحدثون تجاربهم الشخصية في التوفيق بين الجانبين الفني والأكاديمي.

وتترأس جامعة نيويورك أبوظبي، في إطار التزامها بدعم أهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28»، شبكة المناخ الجامعية المؤلفة من عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، بهدف تسهيل إقامة الحوارات وورش العمل والفعاليات العامة وموجزات السياسة ومشاركات الشباب.