الغندور يشيد بتنوّع البرنامج الثقافي لمعرض الشارقة للكتاب

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يجمع الدكتور محمد الغندور بين مهنة الطب والحضور الاجتماعي لدى عددٍ كبير من الجمهور العربي على «اليوتيوب» ووسائل التواصل وفي الاستضافات الإعلامية.

وحول استضافته في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثانية والأربعين لهذا العام، كمؤثر إعلامي مهتم بنشر الثقافة الطبيّة، أعرب الغندور عن سعادته الكبيرة بأن تتاح له فرصة مهمّة اليوم في المعرض الذي كان له فضل كبير عليه في أن يدخل، إضافةً إلى عمله في الإعلام الطبي، إلى مجال الكتابة والتأليف.

وقال الغندور، إنّ زيارته الأولى لمعرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2018، كان لها دور كبير في ذلك، دون أن ينسى مهنته الأصيلة وهدفه في تقديم المفيد لرواده وجمهوره الذين يقدرون بنحو 100 مليون مشاهد على قناته في «اليوتيوب»، وبمتابعة أكثر من ثلاثة ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشعر الغندور بالسعادة لنشر صوره في كل أروقة المعرض، وفي شوارع الشارقة، كجزء من التنظيم الجيد للمعرض وأعماله، وهو أمر يحمّل أي ضيف، أمام هذه الحفاوة، المسؤولية في تقديم الأفضل.

ويكتب الغندور مؤلفات طبية نافعة ومتخصصة تناسب القراء، مشيراً إلى كتابه «المغامرة.. رجيم العائلة بلا حرمان»، الذي وقعه هذا العام، وسط حضور كبير من جمهوره ورواد المعرض.

ويقول الغندور إنّه ينطلق من هدف الإحساس بالآخرين وتثقيفهم طبيّاً، ليكون الكتاب إحدى الوسائل المهمة في ذلك، انطلاقاً من اهتمام معرض الشارقة الدولي للكتاب بدعوة ذوي التأثير المجتمعي، وتهيئة الفرصة للحوار معهم.

ويشيد الغندور بتنوّع البرنامج الثقافي للمعرض في ندواته المعرفية والتثقيفية، إلى جانب هذه الحركة المستمرة للنشاطات الأدبيّة وحفلات تواقيع الكتب، وفي مجالات عديدة تشهد إقبالاً متزايداً وحضوراً مبهجاً لكل الأعمار والشرائح والاهتمامات المجتمعيّة. وينصح الغندور المؤثرين بأن يخلصوا لهدفهم ويعززوا من حضورهم بالتخصص والثقافة العالية والكاريزما التي يمكن تطويرها في خلق علاقة طيبة وشفيفة بين المؤثر وجمهوره.