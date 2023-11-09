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التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد ينظم جلسة حوارية بـ«الشارقة للكتاب»

فهد المعمري وشيخة المطيري أثناء الجلسة الحوارية (من المصدر)
10 نوفمبر 2023 01:30

الشارقة (الاتحاد)

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في معرض إكسبو الشارقة على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة حوارية حول جديد إصداراته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو كتاب «الروافد الفكرية في الشعر النبطي في دولة الإمارات».
وشارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت في «الملتقى 2» الثقافي التابع للمعرض، مؤلف الكتاب فهد علي المعمري، وشيخة عبدالله المطيري التي قامت بإدارة الجلسة من خلال طرح العديد من الأسئلة على المؤلف حول موضوع الكتاب.
وتحدث المعمري في الجلسة قائلاً: إن فكرة الكتاب تكمن في أن شعراء النبطيين في دولة الإمارات استقوا أفكارهم من روافد متعددة كانت معيناً لهم في أشعارهم، ومنها: الدين والتاريخ والجغرافيا والفلك والرياح والبحر والصحراء والجبال، وروافد فكرية أخرى جعلها الشاعر النبطي الإماراتي أمام عينيه واستقى منها موضوعات أشعاره ومعانيه.
وقد شهدت الجلسة تفاعلاً من قبل الجمهور الحاضر، حيث قاموا بطرح العديد من الأسئلة على المؤلف حول موضوع الكتاب.
وفي ختام الجلسة الحوارية، قام فهد المعمري بالتوقيع على نسخ من كتابه للجمهور الذي حضر الفعالية.

مركز جمعة الماجد
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
فهد المعمري
شيخة المطيري
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