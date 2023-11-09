3 كتب جديدة لـ«تريندز» في «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أبصرت ثلاثة كتب جديدة النور في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهي من إعداد باحثين ومؤلفين من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وتناقش هذه الإصدارات النوعية والفريدة، قضايا وأزمات وأحداثاً عدة تحيط بالعالم.

وتأتي حفلات التوقيع التي شهدها ركن التواقيع في «الشارقة للكتاب»، ترجمة لأهداف مبادرة «تريندز لدعم الأقلام الإماراتية الواعدة»، وفي سياق البرنامج العلمي والثقافي والمعرفي المصاحب لمشاركة المركز في فعاليات النسخة الـ42 من المعرض.

واستهل حفل التوقيع، اللواء ركن طيار متقاعد عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، حيث دشن كتابه «الأمن ومواجهة التهديدات الكبرى»، كما وقع عبدالعزيز المعمري، الكاتب والمحلل السياسي، كتابه «دور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا المناخ.. دولة الإمارات نموذجاً»، أعقبه إطلاق مجموعة من باحثي «تريندز» الكتاب الحادي عشر من «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين» الذي يحمل عنوان: «مفهوم الدولة عند جماعة الإخوان».



«التهديدات الكبرى»

وحول كتابه المعنون «الأمن ومواجهة التهديدات الكبرى»، قال اللواء ركن طيار متقاعد، عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، إن الكتاب يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العالم من أجل المحافظة على الأمن، حيث يلعب الأمن دوراً أساسياً في بناء الحضارات وتقدم الشعوب.

وأكد أن التهديدات التي تواجه العالم تغيرت وتطورت وتشعبت، فظهرت أنماط جديدة من التهديدات غير التقليدية، وشكلت موضوعات مستحدثة للأمن يتمثل أبرزها في تأمين سلاسل الغذاء، ومصادر الطاقة، ومواجهة مخاطر تغير المناخ، وانتشار الأوبئة، إذ لم يعد الأمن مقتصراً في مفهومه الضيق الشائع المقترن بدفع هجوم قوة غاشمة.

وبين الهاشمي أن الهوية الثقافية الجيوسياسية للشرق الأوسط تحتاج إلى إعادة صناعة وصياغة متمهلة عميقة تتبناها دول الشرق الأوسط، وتعيد تحديد جميع السياسات الدولية تجاه المنطقة، بما فيها وضع خريطة طريق للشرق الأوسط، مع استعراض للرؤية الإماراتية لوجه الشرق الأوسط الجديد.



«الدبلوماسية البرلمانية»

أما عبدالعزيز المعمري، الكاتب والمحلل السياسي، فذكر أن كتابه «دور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا المناخ.. دولة الإمارات نموذجاً»، يتطرق إلى أن ظهور العولمة وثورة المعلومات والتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، صَاحبه بروز أشكال جديدة للدبلوماسية لم تكن معروفة من قبل، حيث ظهرت فواعل جديدة، كلٌ منها يمارس الدبلوماسية الخاصة به في إطار دوره المنوط به والاختصاصات المحددة له.

وذكر أن الكتاب يتناول بعض ملامح الدبلوماسية البرلمانية، بوصفها من أبرز الفاعلين في مجال العلاقات الدولية، والدور الذي يمكن أن تؤديه في مواجهة الأزمات الدولية، ولاسيما قضايا المناخ نظراً إلى تأثيراتها السلبية التي تمتد لتشمل جميع أنحاء الكرة الأرضية، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.



«مفهوم الدولة»

إلى ذلك، أطلق «تريندز» الكتاب الحادي عشر من «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين»، الذي يحمل عنوان «مفهوم الدولة عند جماعة الإخوان»، ووقع الإصدار كل من نورة الحبسي، مديرة إدارة النشر العلمي، والدكتور وائل صالح، الخبير في الإسلام السياسي، وسلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات.

ويؤكد الكتاب أن جماعة «الإخوان المسلمين» ناصبت الدولة الوطنية العربية العداء منذ نشأتها، واعتبرتها حجر عثرة في طريق وصولها إلى الحكم، وحاربت أسسها ومبادئها الحداثية، بوصفها مخالفة لأسس نوعية تَدَيُّن الجماعة، ولمبادئ هذا التَّدَيُّن التي اختصرت الإسلام فيها، وصادرته لحساب «الإخوان».

ويشير الكتاب إلى أن مفهوم الدولة عند جماعة «الإخوان المسلمين»، الذي تم تفصيله وتحليله وتفكيكيه ونقده في هذا الكتاب، يمثل تهديداً للمجتمع وللدولة -بل للدين ذاته- لأنه يعيد تعريف الإسلام ليستخدم تلك النسخة الجديدة من الدين، باعتباره وسيلةً لتحقيق الغايات التي تحقق مصالح الجماعة. فدولة «الإخوان» في نهاية الأمر لا هي وطنية، ولا هي إسلامية.



دعم الأقلام الواعدة

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن حفلات توقيع الكتب الجديدة في معرض «الشارقة للكتاب»، تترجم رسالة وأهداف مبادرة «تريندز لدعم الأقلام الإماراتية الواعدة»، من كتاب وباحثين ومفكرين وخبراء ومتخصصين وأصحاب الفكر والرأي.

وأوضح العلي أن توجهات «تريندز» العلمية والمعرفية تولي أصحاب الفكر والباحثين والكتاب أهمية كبرى، بما يخدم استراتيجية المركز العالمية، مضيفاً أن أهل العلم والمعرفة لهم دور بنّاء وفعال في استعراض القضايا الإقليمية والدولية بأساليب هادفة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى أن معارض الكتب حاضنة لدور النشر الدولية ومؤسسات الفكر والأبحاث وصناع المعرفة وأهل الثقافة، ما يفتح الباب واسعاً أمام تلاقح الأفكار وتبادل الرؤى ووجهات النظر، ويأتي على رأس هذه المحافل الدولية معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يحتل صدارة الوجهات العالمية المفضلة للباحثين والمفكرين والمبدعين وأصحاب الرأي.