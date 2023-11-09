أول صور لـ«الإمارات بعد الاتحاد» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

في ركن المقتنيات الثمينة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تظهر مجموعة من الصور الجوية باللونين الأبيض والأسود داخل إحدى المقصورات الزجاجية، تثير فضول الزائر ويصل سعرها إلى 125 ألف يورو.. وتتصدر الركن الذي تتشاركه 3 مؤسسات متخصصة في المخطوطات هي «اقتناء الإماراتية»، و«إن ليبروس النمساوية»، و«فورَم الهولندية»، صور تمثل أقدم خريطة للإمارات بعد قيام الاتحاد، وهي المجموعة الوحيدة الباقية من المسح الجوي الأصلي للدولة، وتعود إلى الفترة بين عامي 1975 و1977.

ووفقاً لمسؤولي الجناح، جاءت الصور نتيجة لتصوير جوي عمودي للدولة، وغير منشورة من قبل، وتمثل ندرتها السبب الرئيس لارتفاع سعرها.

وتعد تلك الصور النسخة الأصلية للمسح الجوي الأكثر تفصيلاً للدولة حتى الآن، وتكمن أهميتها في كونها وثيقة تأسيسية للاتحاد.