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التعليم والمعرفة

مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» تستكمل برنامجها الفني

مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» تستكمل برنامجها الفني
9 نوفمبر 2023 23:27

أبوظبي (وام)

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أعلنت مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» عن استكمال فعاليات برنامجها الفني بإقامة ليلة الموشحات الأندلسية «يا زمان الوصل بالأندلسِ» على مسرح قصر الإمارات في إمارة أبوظبي يوم 12 نوفمبر الجاري.ويشهد الحفل تقديم أشهر الموشحات الأندلسية بقيادة المايسترو غادة حرب وبمشاركة فرقة موسيقية تشمل 65 من المنشدين والعازفين. ويعكس عنوان الحفل «يا زمان الوصل بالأندلسِ» قيم الوصل والتمازج الثقافي التي تجلّت بأبهى صورها خلال الحضارة العربية في الأندلس. ويأتي الحفل الموسيقي «يا زمان الوصل بالأندلسِ» في إطار البرنامج الفني المصاحب للمبادرة، الذي يهدف إلى إبراز التراث الثقافي الغني للأندلس، وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين الحضارات، التي شكلت سماتٍ رئيسية للحضارة الأندلسية وعوامل أسهمت في نهضة العلوم والفنون والثقافة. وأعربت المايسترو غادة حرب عن سعادتها بالمشاركة بإحياء حفل «يا زمان الوصل بالأندلسِ» وقيادة الفرقة الموسيقية والكورال، وذلك في إطار البرنامج الفني المصاحب لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» في أبوظبي. وقالت: أنا في غاية الشوق للقاء جمهور دولة الإمارات العربية المتحدة العزيز، وتقديم أول عمل فني لي في هذه الدولة الغالية على قلبي، حيث سأقدم مع الفرقة الموسيقية برنامجاً فنياً حافلاً بالعديد من الموشحات، التي تحمل قيمة فنية وأدبية عالية، والتي لها مكانة كبيرة في ذاكرة ووجدان الجمهور العربي المتذوق للفن الطربي الأصيل. وتهدف مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإسبانيا وتعريف الجمهور بالحضارة الأندلسية. ويتضمن البرنامج الذي تقدمه المبادرة مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية، بما في ذلك معرض للفنون الأندلسية وعروض موسيقية متنوعة تعكس تراث الأندلس وتأثيرها على العالم.
 

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