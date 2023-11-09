أمسية لـ«بيت الشعر» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية أول أمس الأربعاء، 8 نوفمبر 2023، في قاعة الفكر بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها الشعراء، محمد إبراهيم يعقوب من السعودية، وعلي المؤلف من البحرين، وناصر الغساني من سلطنة عمان، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وقدمها الإعلامي السوداني عصام عبدالسلام الذي أشاد بأمسيات بيت الشعر الممتدة طوال العام على بساط الدهشة، والتي أضفت جمالاً حقيقياً على المشهد الثقافي، وخصوصاً في ظل احتضان بيت الشعر للعديد من الشعراء أصحاب المواهب الحقيقية، بالإضافة إلى استضافة تجارب محلقة في الفضاء الشعري، لها رصيد عند الجمهور، مؤكداً أن ما تحقق بهذا المستوى من النجاح يعود للدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي تمثل مبادراته تحفيزاً لإبداعات الشعر والشعراء.

وقد اتسمت قصائد الشعراء بالبوح الذاتي، والاستفاضة في استجلاء الذكريات، والغوص في اجتراح مضامين تعبر عن الاغتراب والحب، ما يسكن النفس من عواطف وعواصف، بما يعبر عن نماذجهم الشعرية المطروحة التي تتباين في مواقفها ونظرتها للذات والقضايا الإنسانية، وقد تفاعل الجمهور مع الشعراء وإلقائهم العذب، ودفقاتهم الشعرية المعبرة عن مجازات الخيال والإبداع، وبخاصة أن أمسيات بيت الشعر تحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور.

وفي بداية الأمسية قرأ الشاعر محمد إبراهيم يعقوب قصيدة بعنوان «حافة يقينٍ ما» يفلسف فيها الحياة، ويضمنها الحكمة بلغة جمالية رائقة، وباستخدام إشارات دالة تبرز مدى قدرته على إضفاء اللمسات الجمالية على المفردات، وهو ما يبلور مشاعره الجياشة. ثم قرأ قصيدة «اتّكاء على كتفٍ متعبة» معبراً في ثناياها عن تصوير مشاعر الإنسان.

وقرأ الشاعر علي المؤلف قصيدة «تدري ألفتُك فالتفِتْ لي» التي يحاكي فيها أبا تمام في قوله «كم منزلٍ في الأرض يألفُه الفتى» ولكن الشاعر وظف حالته الوجدانية بصور وأخيله تلائم أجواءه النفسية.

ثم ألقى نصاً آخر بعنوان «لا فُرصَةٌ للِذَّوبان» الذي يمثل أداة تصويرية لرؤية شعرية خاصة، لا عن طريق الإيقاع فحسب، ولكن عن طريق الاختزال، فالنص محمل بالدلالات ويفيض بالصور المجازية.

واختتم القراءات الشاعر ناصر الغساني وقرأ قصيدة بعنوان «إلاَّك لا وطنٌ» التي يخاطب فيها بعاطفة جياشة محبوبة هي كالوطن، وقد عاد إليها بعد غياب، بما يبرز أسلوبه التخييلي في رصد أدق المشاعر الساكنة في القلب ويستعرض في آن أجملها. ثم قرأ قصيدة أخرى حملت عنوان «مُحاولة للخلاص» التي تفيض عذوبة ورقة حيث يستحضر الشاعر جملة من الذكريات ويحلق بها في مجازات الإبداع.

وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.