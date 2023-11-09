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التعليم والمعرفة

«الشارقة للكتاب» يُعزز وعي اليافعين بأخلاقيات «الذكاء الاصطناعي»

من جلسة صانعة المحتوى رزان أبودقة في المعرض (من المصدر)
10 نوفمبر 2023 00:06

الشارقة (الاتحاد)

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قدّمت صانعة المحتوى رزان أبودقة جلسة تفاعليّة حول الجوانب الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات محطة التواصل الاجتماعي في الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة الذين أبدوا اهتماماً لافتاً وقدّموا مداخلات متنوّعة حول تجاربهم على المنصات الرقمية في ظل الانتشار الكبير والمتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشرحت أبودقّة الاستخدام الصحيح والأمثل للمنصات الرقميّة وطرق توعية الجمهور من الأخطار التي تترتب على استخدام هذه المنصات بأساليب خاطئة، وقالت: «لأن فئة اليافعين هم من أكثر الفئات استخداماً لمنصات التواصل الاجتماعي، فلابدّ من نشر الوعي بكافة مجالات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي».
وأضافت: «التركيز على الذكاء الاصطناعي يأتي بسبب مستجداته المتسارعة في ظل عدم إدراك الكثير من الفئات المستهدفة لما قد يحتويه من مخاطر، بالإضافة إلى المزايا التي يمكن توظيفها لتطوير كافة جوانب شخصياتهم الحياتيّة والأكاديمية وكذلك المهنيّة في المستقبل».
وتطرّقت أبودقة خلال الجلسة إلى تعريف ماهيات التواصل الاجتماعي، وما يتضمنه من لغات تواصل أو مصطلحات متنوّعة، وكيف يُمكن جعل أدوات الذكاء الاصطناعي آمنة، وآليات تسخيرها في خدمة وحماية الفرد من أي تهديدات أو ممارسات خاطئة في عالم التواصل الاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
الشارقة
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