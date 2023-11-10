السبت 11 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعد لتنظيم ندوة في صناعة النشر

الأرشيف والمكتبة الوطنية (أرشيفية)
11 نوفمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض

أكمل الأرشيف والمكتبة الوطنية التحضيرات اللازمة لندوة النشر التي سيعقدها بمقره تحت شعار «صناعة النشر بين التحديات والفرص» التي تأتي انطلاقاً من كون الأرشيف والمكتبة الوطنية من الناشرين الفعّالين في الساحة الثقافية، ففي كل عام يثري المكتبة العربية والعالمية بالعديد من الإصدارات الجادّة التي تسلط الضوء على جوانب تاريخية وتراثية مهمة، أو تفتح صفحات في تاريخ الإمارات أول مرّة، معتمداً على الكمّ الهائل الذي يحتفظ به من السجلات والوثائق التاريخية في تقديم المعلومات الدقيقة التي تتضمنها إصداراته، ويحرص على أن تكون إصداراته بعدة لغات في مقدمتها العربية، والإنجليزية.
وتستضيف الندوة نخبة من المهتمين، والمختصين، والعاملين في قطاع النشر وصناعة الكتاب في الدولة، من أبرزهم محمد حسن الحربي، وصالحة غابش، وأميرة بوكدرة، وسامح كعوش.
وستستعرض الندوة عدداً من المحاور أبرزها: أزمة صناعة الكِتاب، وتحديات صناعة النشر، والابتكار في صناعة النشر، ودور هذه الصناعة في نشر الثقافة وتطور المجتمعات.
ويتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه الندوة -التي ستنعقد في الخامس عشر من نوفمبر الجاري- إلى أن يسهم في تطوير صناعة النشر، فقد أسهم في رفد الأوساط الثقافية منذ سبعينيات القرن الماضي بنشر عدد من الإصدارات ذات المحتوى التاريخي والتراثي الرصين. ويركّز في إصداراته أيضاً على توثيق مراحل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل لتصدير تفاصيل هذه التجربة النموذجية المميزة عبر إصداراته إلى العالم لتكون درساً في بناء الدول وتقدّمها وازدهارها.
هذا وسيعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية لتضمين مخرجات الندوة ومحاورها في إصداراته، إضافة إلى أبرز نقاط النقاشات التي سيكون التركيز فيها ضمن فعالياتها، والأفكار الإبداعية والمبتكرة التي ستطرح فيها. وهذا يأتي ضمن التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوثيق أحداث المؤتمرات والندوات ذات الأهمية في إصداراته، تعميماً للفائدة العلمية والمهنية.
ودعا الأرشيف والمكتبة الوطنية جميع المهتمين بقضايا النشر وصناعة الكِتاب للمشاركة في هذه الندوة بالتسجيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
النشر
آخر الأخبار
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
التعليم والمعرفة
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
اليوم 20:15
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
التعليم والمعرفة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
اليوم 20:10
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
اليوم 20:04
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
الرياضة
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
اليوم 20:03
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
علوم الدار
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©