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التعليم والمعرفة

أليكس فينلي يقدم ورشة «كشف اللغز» في «معرض الشارقة للكتاب»

أليكس فينلي خلال حديثه في ورشة العمل (من المصدر)
11 نوفمبر 2023 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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اصطحب الكاتب الأسترالي أليكس فينلي جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وتحديداً فئة اليافعين، في رحلة استكشافيّة ضمن ورشة عمل تفاعليّة بغرض تعزيز مهاراتهم الأدبية وخاصة ما يتعلّق بتقنيات الكتابة الحديثة، وتنمية ملكة التفكير والسرد والإبداع لديهم.
وكشف فينلي خلال الورشة التي عُقدت تحت عنوان «كشف اللغز» وشهدت حضور عدد كبير من مختلف الفئات العمرية، عن مجموعة من أسرار التشويق والإثارة في الحكايات، وكيف يُمكن كتابة قصّة جاذبة للقرّاء، مُحدّداً 10 نصائح قيّمة في هذا الإطار، هي:
تجنب الخلفية الدرامية في بداية القصة. احذر من «تفريغ المعلومات»، فلا حاجة للتباهي بالكثير منها. تجنّب السرد الزائد للتفاصيل، ولا تقدّم وصفاً أكثر من اللازم للأشخاص أو الأماكن، ودع القراء يملأون الفجوات. أبقِ الحدث حاضراً باستمرار، ولا تجعل شخصيات القصّة يسمعون عن الأحداث الكبيرة، بل اجعلهم يعيشونها. ادخل إلى محور أحداث القصّة مباشرة، بدلاً من البناء عليها تدريجياً. كن حازماً عندما يتعلق الأمر بوجهة النظر، ولا تنتقل من رأي إلى آخر. لا تزعج القارئ، ولا تستخدم الكلمات المعقدة أو الغامضة. استخدم كلمة «قال» فقط لتحديد المتحدثين في السياق الذي تكتب فيه، من دون إضافات زائدة.
اجتهد على قصّتك بشكل يومي حتى تنهيها حتى لو كان تنسيقاً أو بحثاً وليس كتابة. لا توجد كتابة جيدة، أنت بحاجة فقط لإعادة الكتابة وتحريرها وتدقيقها بشكل مستمر.
وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الحضور وخاصة الصغار، وانعكس ذلك في العديد من الأسئلة التي وجهت للكاتب والتي تنم عن وعي وثقافة لديهم.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
الشارقة
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