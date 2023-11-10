أغلفة الكتب.. فن إبداعي وتقنية تسويق

الشارقة (الاتحاد)

أكد عدد من الناشرين أن تطوير الكتاب قضية حتمية في ظل التغيرات في توجهات القراء، وظهور خيارات متعددة ومتنوعة للوصول للمعلومة والتزود بالمعرفة، مشيرين إلى أن التطوير في الكتاب يبدأ من الغلاف، فهو بوابة القارئ إلى المحتوى المكتوب، وجاذبيته وجودته تلعب دوراً محورياً في إقبال القراء عليه.

وفيما يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 42 مشاركة 2033 ناشراً من مختلف أنحاء العالم، تتجسد على أرض الواقع المنافسة في تطوير صناعة تصميم أغلفة الكتب، حيث يكشف ناشرون ومسؤولون في عدد من دور النشر المشاركة في المعرض، التوجهات الجديدة لتصميم الغلاف من حيث الخطوط والألوان والأسلوب الفني، ودور ذلك في نجاح الكتاب.



التصوير والكولاج

ويرى أحمد بدير مدير عام «دار الشروق» في مصر أن الغلاف هو أهم عنصر في نجاح الكتاب، قائلاً: «مع أهمية العنوان واسم المؤلف، تبقى للغلاف أهمية خاصة، فالكتاب يجب أن يجذب القارئ أولاً، وأيضاً ينافس في صناعة النشر كتباً أخرى لناشرين آخرين عرب وأجانب»، مشيراً إلى أنهم من أوائل الدور التي استعانت بأجيال من الفنانين التشكيليين في تصميم الغلاف، مثل عبدالسلام الشريف وحلمي التوني. وعن أساليب تصميم الغلاف، قال: «في الروايات نفضل اللوحات التعبيرية، وفي الكتب التاريخية اللوحات التشكيلية، وفي السيرة الذاتية نستخدم صورة فوتوغرافية للكاتب، كما نستخدم التصوير الفوتوغرافي، والكولاج».



أسلوب تسويقي

«الألوان لها دور في نجاح الغلاف، وهي أيضاً تخضع للتوجهات الدارجة، ففي الثمانينيات والتسعينيات كان السائد الألوان الغامقة للتعبير عن الرصانة، والآن العكس، فالتوجهات الدارجة تتجه نحو البنفسجي والأخضر بدرجاته، والأزرق المبهج أو الغامق».



أول عوامل الجذب

ومن جانبه، يرى ماجد شبر، مدير شركة الوراق للنشر في بريطانيا، أن «الغلاف لا يقتصر دوره على تقديم فكرة عن محتوى الكتاب، ولكن له أيضاً أهداف تسويقية فهناك أغلفة تبيع الكتب وأخرى لا، فالأغلفة عامل الجذب الأول، وبعد ذلك يأتي العنوان، ثم الموضوع، وإذا فشل الغلاف في جذب القارئ من بعيد فلن يتوقف».

وقال: «إن تصميم الغلاف يشمل العنوان والرسم وطريقة التوزيع الفنية، وكل عنصر له مقوماته، والفكرة هي التي تحدد الاتجاه الفني، ونحن نستخدم لوحات تشكيلية ورسوماً تعبيرية، وأحياناً أخرى نميل إلى البساطة».



ألوان الغلاف أهم

ومن جانبه، يرى إسحاق أبو زر، مسؤول المبيعات والتسويق في «السلوى للدراسات والنشر» في الأردن، أن صناعة الكتاب أصبحت تحدياً، خاصة بالنسبة للأطفال، لأن الطفل قد لا يتقبل أي شيء، ويحتاج إلى شيء مميز.



اتجاهات التصميم الحديثة

وبدوره، يرى أحمد لاشين مدير قسم التسويق في «دار الهدهد» للنشر والتوزيع أن تصميم الغلاف الجذاب والملهم يمكن أن يشجع القراء على اختيار الكتاب وقراءته، قائلاً إن «عناصر تصميم الغلاف تشمل العنوان، وتنسيق الصفحة والنص والصور والرسوم، والألوان والخطوط، والرؤية العامة».