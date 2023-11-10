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التعليم والمعرفة

«الاجتماعيين» تنظم «العلاج بالقراءة» بـ«الشارقة للكتاب»

مشاركون في صثورة جماعية خلال الندوة (وام)
11 نوفمبر 2023

الشارقة (وام)

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نظمت جمعية الاجتماعيين خلال مشاركتها في النسخة الـ«42» من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ندوة بعنوان «العلاج بالقراءة» قدمها كل من الدكتورة أمينة الأميري، عضو أكاديمي في جامعة خورفكان، والدكتورة أميمة أبو الخير، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الشارقة، والدكتورة هالة الأبلم، نائب مدير قرية العائلة بدبي.وتناول المشاركون في الندوة أسس العلاج العقلي والنفسي والسلوكي عن طريق القراءة، وجرى استعراض بعض التجارب الميدانية التي أكدت دور القراءة في علاج وتعزيز السلوك وتنمية المهارات المعرفية واللغوية والفكرية للفرد.

جمعية الاجتماعيين
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
الشارقة
العلاج بالقراءة
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