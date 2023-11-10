وزارة الثقافة والشباب تكشف عن نتائج مبادرة «أبدع نشر»

الشارقة (وام)

كشفت وزارة الثقافة والشباب عن نتائج مبادرة «أبدع نشر» التي تندرج ضمن سياق البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع التي أطلقتها مؤخراً، والتي تتسق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية في إثراء الواقع الثقافي بمضامين ومشاريع نوعية، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 12 من نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «نتحدث كتباً».

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن دعمها لنشر 100 كتاب لمؤلفين إماراتيين وعرب، منها 21 كتاباً في مجال أدب الطفل و79 عملاً في مجال السيرة والأدب والدراسات النقدية والتاريخ والهوية الوطنية وتطوير الذات والمسرح والإعلام والتراث، لـ62 كاتباً إماراتياً ومقيماً، اشترك في نشرها 24 داراً محلية وعالمية مقرها الإمارات.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، إن معرض الشارقة الدولي يعد اليوم أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين العربي والعالمي، فهو يحشد حوله سنوياً نخبة من المثقفين والمبدعين العرب والأجانب ويستقطب شريحة واسعة من الناشرين الذين يناقشون أبرز قضايا النشر سعياً للبحث عن كلّ ما هو جديد لإثراء هذه الصناعة الإبداعية.

وحول دعم الوزارة للإصدارات الجديدة قال معاليه: ندرك أهمية دعم ومتابعة الأعمال الأدبية النوعية لما لها من أثر على وعي وثقافة المجتمع بصفة عامة، فالكتاب هو رمز للثقافة والركيزة الأساسية للمعرفة والفكر، لهذا حرصنا على دعم الكتاب والكاتب على حدّ سواء من خلال هذه المبادرة النوعية وحماية حقوق التأليف بهدف إتاحة المجال للمؤلفين لمواصلة الإنتاج الذي يصبّ في مصلحة إثراء المعرفة المجتمعية وتمكين الاقتصاد المتعدد القائم على الإبداع.

ونظّمت الوزارة خلال المعرض 4 جلسات حوارية على هامش مبادرة «أبدع نشر» شارك فيها عدد من الناشرين، منهم الدكتور سيف الجابري والدكتورة عائشة الغيص والدكتورة مانيا سويد وأميرة بوكدرة ومحسن سليمان وسحر نجا ونور عرب والباحث فهد المعمري والباحث الدكتور هيثم خواجة والباحث خالد عمر ققه والكاتبة ميثاء الخياط والكاتبة فاطمة المزروعي.

واستضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب عدداً من الجلسات للوزارة منها جلسة حول النشر الإماراتي والتنوع والتبادل الثقافي من خلال الكتب وجلسة حوارية بعنوان «الكتابة كوسيلة للتعبير عن الذات والتنوع الثقافي: نظرة على العالم الأدبي» إلى جانب جلستين حواريتين الأولى بعنوان «دور أدب الطفل في تعزيز قيم وهوية الجيل الصاعد في الإمارات»، والثانية بعنوان «حفظ التاريخ والثقافة: دور النشر والتدوين في الإرث الثقافي للدول» وتضمّنت الجلسات مجموعة من تواقيع الكتب.

يذكر أنّ مبادرة «أبدع نشر» تهدف إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي ضمن مجالات وحقول أدبية وفكرية وثقافية متنوّعة بالتعاون مع المطبعة المتحدة خلال 2023 إلى جانب المبادرات العديدة الأخرى لتمكين قطاعات الثقافة والفنون والتراث، بهدف الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات والاهتمام بالموهوبين والمبدعين.

وتستهدف المبادرة 500 كاتب و100 دار نشر من خلال دعم المبدعين والأدباء في الدولة وتحفيز دور النشر المتواجدة فيها واحتضان الكتّاب الجدد وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج الإبداعي من خلال توفير البيئة الملائمة لهم ووضع خطط فاعلة للتسويق لأعمالهم وإنتاجاتهم من الكتب عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة في العديد من الفعاليات الثقافية المهمّة التي تقام محلياً وإقليمياً ودولياً.

فيما ستدعم الوزارة الكتّاب والمؤلفين الخمسمائة من خلال استضافتهم ضمن برامجها وأنشطتها في المراكز الإبداعية والمعارض المحلية، والترويج لأعمالهم عبر الصحف المحلية من خلال المقابلات والقراءات النقدية، كما يعنى المسار الثالث بتوفير مساحات مكتبية لجمعيات النفع العام المعنية بالأدب بعدد كبير من المصادر والمراجع ضمن المراكز الإبداعية الممتدة عبر الإمارات السبع.