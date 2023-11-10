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«سأصطاد فطوري» في «الشارقة للكتاب»!

«سأصطاد فطوري» في «الشارقة للكتاب»!
11 نوفمبر 2023 00:05

الشارقة (الاتحاد)

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بصنارتها الطويلة وقبعة الصيد، أدخلت كاتبة قصص الأطفال المدربة والرسامة الإماراتية ميثاء الخياط الزوار الصغار لفعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في عوالم من المغامرة والاستكشاف، حيث وزعت عليهم قبعات وقمصاناً خاصة بالصيد لدخول أجواء كتابها الصادر مؤخراً عن دار «كلمات» للنشر تحت عنوان «سأصطاد فطوري».
جاء ذلك خلال فعالية احتضنها جناح المجموعة في المعرض، حيث تَحلّق الأطفال حول المدربة والقاصة والرسامة، التي لها أكثر من 160 إصداراً موجهاً للطفل، ترجم بعضها إلى لغات أجنبية، فجذبت القراء الصغار إلى متن صفحات كتابها عبر دعوتهم إلى مجسمات داخل الجناح، تحاكي المزرعة وحيواناتها في القصة، وتدعوهم لتمثل كل خطوات بطل الكتاب عمر، وهو يصحو في الصباح لينظف أسنانه ويبدل ملابسه ويفطر بفطوره اللذيذ.
وقدمت المدربة ميثاء الخياط مجموعة من الرسائل من خلال هذه الفعالية تتعلق بأهمية الفطور للأطفال لبناء أجسامهم وعقولهم، مرددة أنشودة تفاعلية، سار الأطفال بين رفوف جناح «مجموعة كلمات» وهم يرددونها: «سأصطاد طعامي بنفسي، سأصطاد فطوري.. أين أين فطوري؟»، وسط فرح وسرور من الأسر التي حضرت الفعالية.
وأشارت ميثاء الخياط، إلى أنها تحرص على تثقيف الأطفال بالأنماط والعادات الصحية، من خلال قصصها، كما تحرص على ترسيخ التراث، وما يرتبط به من أكلات شعبية، وتعريف الصغار بها. ومن كتبها التي صدرت عن «كلمات»، كتاب «حين يشتهي الجمل اللقيمات»، الموجه للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 9 سنوات، كما أن لها أيضاً كتباً لليافعين، مثل كتاب «نواف الجلاف»، والجزء الثاني منه «نواف الجداف». كما أن لها سلسلة أخرى نالت أيضاً إعجاب القراء تحمل اسم «عائلة بوراشد»، وقد حصلت بعض كتاباتها على جوائز، مثل قصتها «طريقتي الخاصة» التي حصلت على جائزة أفضل كتاب في ملتقى الطفل في الرياض 2011، و«أطفئ الأنوار» الفائز بالمركز الأول لجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال سنة 2016.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الإمارات
معرض الشارقة للكتاب
الشارقة
ميثاء الخياط
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