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سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية

سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
11 نوفمبر 2023 20:10

نيقوسيا (وام)

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 نظمت سفارة الدولة في نيقوسيا، بالتعاون مع المكتبة الوطنية القبرصية، مبادرة لتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين المكتبات الوطنية في البلدين. وأكد محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص، على العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وقبرص في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الثقافي، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون والتنسيق المشترك في هذا الصدد.وأضاف أن مبادرة تبادل الكتب بين المكتبات الوطنية في دولة الإمارات وجمهورية قبرص، تعزز العلاقات الثقافية بين شعبي البلدين الصديقين، مؤكداً حرص سفارة الدولة في نيقوسيا على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وأكد الشحي الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح، والانفتاح على الثقافات والشعوب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في تعزيز قيم الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.
من جهته، رحب جورج هادجيجورجيو، نائب مدير مكتبة قبرص، بالمبادرة، وأكد دور الثقافة في التقريب بين الشعوب والأمم، مشدداً على أهمية «تبادل الكتب» بين المكتبات الوطنية في كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص في تعزيز التعاون في المجال الثقافي، والتعرف على ثقافة وتاريخ الدولتين.
وجرى خلال المبادرة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وقبرص، وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المكتبات الوطنية.

الإمارات
قبرص
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