انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»

الشارقة (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في اجتماعه الذي عُقد في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحضره د. سلطان العميمي رئيس الاتحاد، وعائشة سلطان نائب رئيس الاتحاد، وشيخة عبدالله المطيري أمين السر العام، وشيخة محمد الجابري المسؤول الثقافي، ورئيسة الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في أبوظبي، ومحمد شعيب الحمادي، المدير المالي، ولولوة المنصوري، مسؤول النشر والتوزيع، وعبد الرحمن نقي، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، على قرارات لجنة العضوية القاضية بمنح عضوية الاتحاد لـ 35 من الكتّاب والأدباء الإماراتيين والمقيمين في الإمارات.

وبموجب القرارات، فقد انضم إلى أسرة الاتحاد ضمن العضوية العاملة: إبراهيم علي بن حاتم - كاتب، مريم مسعود الشحي - روائية، نهى مطر مرزوق - قاصة، سلطان فيصل الرميثي - روائي، أحمد مير مطلب أميري - قاص وصحفي، سدرة سعيد المنصوري - كاتبة، صالحة عبيد حسن - قاصة، ناجية علي الخزرجي - قاصة وناقدة، خالد سالم الجابري - قاص، عبد الحكيم عبد الله الزبيدي - شاعر وناقد، مريم محمد الكتبي - قاصة، بالإضافة إلى هدى محمود جمال - أدب أطفال.



العضوية المنتسبة

كما انضم إلى أسرة الاتحاد ضمن العضوية المنتسبة كل من الكتّاب والأدباء: أحمد طلعت توفيق - كاتب مصري، حسن عطية جلنبو - باحث أردني، كنانة حاتم عيسى - قاصة سورية، مظفر كاظم جلود - باحث مسرحي عراقي، ناهد أحمد التداخي - كاتبة سورية، نورة مخلوف - روائية وقاصة جزائرية، كمال عبد الملك - ناقد مصري كندي، صباح محمد ديبي - قاصة فلسطينية، الدكتور الرشيد بو شعير - ناقد جزائري، مهدي سليمان حنا - باحث سوري، الأمير كمال فرج - شاعر وناقد مصري، هدى طه الكسيح - قاصة سوري، أحمد نعيم الباز - روائي مصري، سحر نجا محفوظ - قاصة وكاتبة أدب أطفال لبنانية، عمر مبارك أبو عوف - شاعر سوداني، لين عاصم ناصرالدين - شاعرة سورية، محمد محمود أسعد - روائي وكاتب سوري، نزار النداوي - شاعر عراقي، نوزاد جعدان - شاعر ومسرحي وقاص سوري، أحمد جمال صادق جابر - قاص مصري، أحمد عبد القادر الرفاعي- قاص ومسرحي سوري، أيوب عطاف الحجلي - روائي سوري، وسوسن صالح دهنيم - شاعرة بحرينية.



دور ريادي

وقال د. سلطان العميمي: إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يعمل وفق الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة الرئيس الفخري للاتحاد، الذي يحرص على أن يقوم اتحاد الكتاب بدوره الثقافي الريادي في الاهتمام بالمبدعين واستقطابهم ليكونوا أعضاء فاعلين ونافعين في ميدان الفكر والأدب، والتركيز بشكل أكبر على الموهوبين من الشباب، والعمل على تزويدهم بالخبرات والمعارف التي تساعدهم على السير في طريق الإبداع لتكون لهم بصمتهم الأدبية، حيث إن أحد أدوار الاتحاد التي تضمنتها استراتيجيته التي أعلن عنها مؤخراً، رعاية الشباب ودعم مواهبهم، ومساعدتهم على الحضور المؤثر في الساحة الثقافية.

ورحب العميمي بالأعضاء الجدد في الاتحاد، مؤكداً أن اتحاد الكتّاب هو مظلة لجميع الكتّاب والأدباء، سواء من أبناء الإمارات أو المقيمين على أرضها، وأن باب العضوية مفتوح لهم جميعاً للتقدم للحصول عليها، مؤكداً وجود لجنة مستقلة من الاتحاد للبت في جميع طلبات العضوية وتقييمها، وفق أفضل المعايير في هذا الجانب.