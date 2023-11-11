مريم ملا توقع ثلاثة كتب في «الشارقة للكتاب»

سعد عبد الراضي (الشارقة)

بحضور الدكتور غسان عباس، سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة، وقعت الروائية مريم محيي الدين ملا، في ركن التواقيع بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الثانية والأربعين، ثلاثة أعمال متنوعة، أحدهما تراثي بعنوان «ياه ودرور حتا»، ويروي تاريخ منطقة حتا القديمة بدبي، ومجموعة شعرية بعنوان «أوديل هي القصيدة»، أما العمل الأدبي الثالث، والذي يعد الأول لها في مجال القصة القصيرة، فجاء تحت عنوان «تاج من الملح».

يحتوي كتاب «ياه ودرور حتا» على ستة فصول بحثية في 136 صفحة، تتعلق بماضي تلك المنطقة القديمة، كما يضم 316 كلمة إماراتية محكية مستخدمة في النص، و27 صورة للمؤلفة توثق رحلتها البحثية خلال البحث، و15 مبحثاً توضح تفاصيل الحياة القديمة وما تحويه من طبيعة ونباتات، وتضاريس، وجبال وأودية وسدود وقنوات مائية، كما عنونت المؤلفة أسماء المناطق والأحياء، وتقاليد الزواج والحضارة القديمة، والحفريات، والاكتشافات، ودور العبادة والعلوم القديمة، والحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى عالم الحيوان والطيور والتجارة والأكلات الشعبية، وغيرها من الأبواب.

أوديل هي القصيدة

تحتوى المجموعة الشعرية التي تتألف من 113 صفحة من القطع المتوسط، وأهدتها الكاتبة لابنتها أوديل، على 50 قصيدة نثرية، وحملت المجموعة إهداءين، الأول لأوديل والثاني لحفيدتها الأولى موريا، وجاءت عناوين القصائد كالتالي: ماكرة هي، قصرك، المطر رفيق، في ميلادك العشرين، قيس وليلى، لقاء دمشق، حذاؤك الأحمر، نجمة أنت، أخبرني أحد الرفاق، وغيرها من القصائد، يذكر أن هذا الديوان هو الثاني للمؤلفة، وكان الأول بعنوان «شظايا نافذة» وصدر عام 2010.

قصص قصيرة

أما المجموعة القصصية التي تعد الأولى للمؤلفة في مجال القصة القصيرة، فقد جاءت بعنوان «تاج من الملح»، وهي عبارة عن 15 قصة قصيرة في 230 صفحة من القطع المتوسط، وأهدتها المؤلفة إلى أمها، وحملت القصص عناوين: تاج من الملح، الجلسة قبل الأخيرة، الساكن الجديد، الكاهن نيقولا، بائع الموسيقى، حبه ترمس واحدة، حدث في محطة غاردي ليون، ربيع أمي، رسالة إلى السيد إدوارد، شقائق النعمان، قصيدة أنشودة المطر، للحب روح وأشياء أخرى، لوحة طرابلس، يد أبي.