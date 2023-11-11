الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جلسة تناقش الكتابة في مجال الإثارة والغموض

خلال الجلسة (من المصدر)
12 نوفمبر 2023 02:06

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
250 خبيراً من 14 دولة يشكلون مستقبل صناعة المكتبات
روائيون يستعرضون «جماليات السرد في الخليج العربي»

أكد كُتّاب متخصصون في مجال الإثارة والغموض، أن الكتابة في هذا المجال تعد أكثر تعقيداً من غيرها، كما تحتاج في بعض الأحيان لما هو أكثر من الإبداع من حيث الرؤية والشخصيات غير المتوقعة، معتبرين أن الكاتب هو صوت الناس الذين يسعون لمشاركة قصصهم.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان «كشف المجهول (أسرار بناء شخصيات محققي جرائم جذابة)»، أقيمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، واستضافت كلاً من كاتبة الروايات البوليسية كيه جيه هاو، والكاتبة السورية كنانة حاتم عيسى، والكاتبة الإماراتية وأول مهندسة طيران إماراتية، الدكتورة سعاد الشامسي.
مجال الإثارة
وقالت كاتبة الروايات البوليسية كيه جيه هاو: «لقد كان لدي حلمٌ أن أكتب عن أناسٍ في عالم آخر حينما كنا في أفريقيا وبورتوريكو وأوروبا، وكان مثيراً أن وجدت فرصاً لتحقيق ذلك»، مشيرة إلى أن معظم كتبها تركّز على الاختطاف.
وأضافت كيه جيه هاو: «تعبّر الكتابة في مجال الاختطاف عن الفترات التي يمر بها الرهائن من الخوف والملل وعدم معرفة ما سيحدث، والاستيقاظ صباحاً دون معرفة ما إذا كنت سيُطلق سراحك أو تموت، لهذا فإن هذا المجال معقد أكثر من القتل».
بدورها، أكدت الكاتبة السورية كنانة حاتم عيسى، أن الكتابة رحلة روحية تضعك في عالم موازٍ، وتحاول من خلالها خلق أفكارك الخاصة التي يمكن أن يراها العالم، لافتة إلى أن الكاتب يمكن أن يضع كل القصص الممكنة في الروايات التي يرويها.
الكاتب صوت الناس
أما الدكتورة سعاد الشامسي، كاتبة الروايات وأول مهندسة طيران إماراتية، فأكدت أن أكثر ما جذبها إلى مجال الكتابة هو أن كل منّا لديه شخصيتان، الأولى هي ما نريد أن نُريها للآخرين، والثانية هي الشخصية التي نريها لأنفسنا فقط أمام المرآة، مشيرة إلى أن الكتاب كان صديقاً لها منذ الطفولة، حيث ساعدتها والدتها على ذلك بالكتب المختلفة.
وقالت سعاد الشامسي: «الكاتب هو صوت الناس، سواءً كانت القصة حقيقية أو متخيلة، فالقصة عندما تأتي إلى ذهني أريد أن أكون صوتاً للناس الذين يسعون لمشاركة قصصهم، فالشيء المهم حينما أكتب هو ماذا وراء الكتاب».

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©