روائيون: القرّاء تجذبهم المخاوف

الشارقة (الاتحاد)

ندوات عديدة تشمل مختلف تفضيلات القراء واهتماماتهم، ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، منها جلسة بعنوان «ما وراء الستار» جمعت كلاً من كاتب السيناريو والروائي المصري أحمد مراد، والكاتبة الأميركية دانييل تروسوني، والكاتب الإماراتي الشاب محمد المهيري، وأدارها الإعلامي الإماراتي وليد المرزوقي. توقف الكتّاب خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات «مهرجان الإثارة» الذي يقام بالتزامن مع المعرض، عند موضوع التشويق في أدب الجريمة، وأكدوا أن القراء تجذبهم المخاوف، وعلى الكاتب جعلهم يتسمرون ويقفون على أطراف أصابعهم، من خلال الأحداث والحكايات والحبكات المثيرة.

نزوع بشري

الكاتب أحمد مراد، صاحب روايات «فيرتيجو» و«تراب الماس» و«الفيل الأزرق» قال: «إن مهمة الرواية هي التوغل في النفس البشرية، وتقديم نماذج غير مثالية، لأن هذه هي مهمة الأدب، وتفهم نوازع الجريمة». وأضاف: «هذه النوازع موجودة في كل واحد منا، وإن كانت بنسب ودرجات مختلفة، فالإنسان هو الإنسان منذ عصر الكهوف حتى الآن، تحركه غرائز حب التملك والغيرة أحياناً، ولفهم نوازع البشر لابد من تقمص الشخصيات، حتى وإن كانت سيئة لفهم سلوكها». وتابع أحمد مراد: «إن تنوع الألوان في شخصيات الرواية، وذلك والانتقال من الطيبة إلى الشر أمر مثير للقارئ، لذلك بناء الحبكة في رواية أدب الجريمة تختلف عن الفيلم، وتعتمد قواعد محددة تعتمد المفاجأة وتعدد الشخصيات، وعلى الكاتب أن يبحث عما يجعل القارئ يقف على أطراف أصابعه»، مؤكداً أن الفن يخرج طاقة ويقدم متعة».

ولع بالمخاوف

كاتبة أدب التشويق دانييل تروسوني، تساءلت لماذا نحن مفتونون بالمخاوف والظلام؟ وأجابت من خلال تجربتها الشخصية أنها تربت في ظل رجل عاش الحرب الأميركية الفيتنامية، ما جعلها تطرح العديد من الأسئلة، حول العنف وما فعله، وكيف يمكن للبشر أن يكونوا أشراراً، وكيف يمكن أن يكونوا طيبين، ولماذا ننتمي للظلام، ولماذا نتعرف على الخوف عبر هذه الهواجس. وقالت: «لذلك كان أدب الجريمة الأداة الأولى لي للتعرف على هذه المخاوف واختبارها، والاقتراب من الشخصيات الروائية غير السوية، وفهم الغموض في تركيباتها النفسية وخلق التشويق من خلال كل ذلك، فالقراء يحبون هذا الأمر، بل تعجبهم بعض الشخصيات أحياناً ويتعاطفون معها، ويقعون في حبها بعد فتح الكتاب، وأنا كروائية علي تقديم الصيغة في شكل درامي، واستمتع بذلك».

غموض الواقع

الكاتب محمد المهيري، الذي أصدر رواية بعنوان «غموض الواقع»، تحدث عن عمله الإبداعي والتقنيات التي استخدمها لإثارة القراء وتشويقهم، وذكر أن الكتاب عبارة عن مجموعة من الروايات والقصص الحقيقية، قدم فيها العالم المخفي لمعاناة الأطفال والمراهقين، بغض النظر عن الأمكنة والهويات، ويضع أمام الأسر اختبارات حقيقية لما قد يتعرض له الأبناء في فترات محددة من العمر.