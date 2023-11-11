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سالم بن سلطان القاسمي يطلع على برامج «رأس الخيمة للتراث الشعبي»

سالم بن سلطان القاسمي خلال استقباله أعضاء مجلس إدارة الجمعية (وام)
12 نوفمبر 2023 02:07

رأس الخيمة (وام)

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اطلع المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الفخري لجمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، على البرامج والأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية لموسمها التراثي.
جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في مجلسه بمنطقة الدهيسة برأس الخيمة أعضاء مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي برئاسة عبيد إسماعيل الجرمن المدير المالي بالجمعية الذي قدم شرحاً وافياً عن أهداف الموسم التراثي، وما يحتويه من موروثات تراثية إماراتية تجسد قيم المحافظة على التراث والاعتزاز به، وترسخ ذلك لدى الأجيال الناشئة من خلال نشاطاتها طوال العام.
وأشار الشيخ سالم القاسمي إلى أهمية إقامة المهرجانات والفعاليات التراثية للتركيز على الإرث التراثي العريق للدولة، والمحافظة عليه باعتباره إرثاً تاريخياً وقيمة حضارية وإنسانية عظيمة، منوهاً بأن هذه الفعاليات تعد نافذة للأجيال الجديدة للتعرف على معالم حياة السابقين من الآباء والأجداد الذين يعتز بهم أبناء الوطن.
وثمن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الدور المميز لجمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي واهتمامها المتواصل بإحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية المتعددة من خلال فنون العيالة والأهله والفنون التراثية الإماراتية الأخرى التي تخلق في النفس البهجة، وتدعم تمسك أفراد المجتمع بعادات وتقاليد الآباء والأجداد.

سالم بن سلطان القاسمي
دائرة الطيران المدني
جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث
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