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إبداعات رقمية في جامعة نيويورك أبوظبي

إبداعات رقمية في جامعة نيويورك أبوظبي
12 نوفمبر 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار التزامه بتطوير مهارات الفنانين المحليين، يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بعد غد الثلاثاء، ورشة عمل حول الإبداع الرقمي بإشراف الفنانة الأميركية أمارا بارنر، وتتيح الورشة التي تندرج ضمن فعاليات برنامج «خارج خشبة المسرح» الذي ترعاه مبادلة للاستثمار، استكشاف الإمكانات الإبداعية التي توفرها الأدوات الرقمية المستخدمة في الحياة اليومية، مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى منصات مكالمات الفيديو.. كما يتسنى للحضور التعرّف على كيفية الاستفادة من الجوانب المشتركة بين الأدوات الرقمية والمهارات اليدوية، وتوظيفهما لسرد قصص قصيرة ومقنعة وهادفة، من خلال مجموعة من التمارين والأنشطة التعاونية.

جامعة نيويورك أبوظبي
أبوظبي
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