منحوتات مارتين تايو تزين المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

في قسم «حاويات القوى» الذي يمثل الجزء الرابع من معرضه «لوبي لوبي»، يقدم الفنان المعاصر الشهير باسكال مارتين تايو لرواد المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مجموعة من المنحوتات المعاصرة المصنوعة من الكريستال، ويعيد المعرض الذي يستمر في استقبال الزوار حتى الثامن والعشرين من يناير المقبل، تفسير الأشكال النحتية في غرب ووسط أفريقيا، فيما يضع تايو رؤيته الشخصية في منحوتاته الزجاجية والأقنعة التي يزينها باستخدام ما يعثر عليه من أشياء عادية في حياته اليومية، لكنه يجعلها بحسه الفني قطعاً فنية بديعة.. ويتيح المعرض للجماهير استكشاف وسائل التعبير الثقافي المعاصر، وتبني وجهات نظر ورؤى وآفاق فنية متنوعة.