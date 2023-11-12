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منصور الشامسي يوّقع «العبور إلى الميلاد»

منصور الشامسي
13 نوفمبر 2023 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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وقع الشاعر الدكتور منصور الشامسي، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ديوانه الجديد: «العبور إلى الميلاد» الذي يحتوي على قصائد الشاعر الباكرة (1982-1984)، بالمرحلة المدرسية، والتي نشرها في الثمانينيات، حيث يستعيد نصوصه الشعرية السابقة تلك بهذا الإصدار، الذي يعد بمثابة حالة الاستعادة لما سطره منذ أمد بعيد، وهذا نوع من الاسترجاع، وعودة لسطور غائبة، وقد كتب الشاعر، بنفسه، مقدمة ديوانه، والتي جاءت، بحد ذاتها، سرداً فياضاً يشرح أسباب العودة لشعره القديم، ومما قاله: «الأصل هنا هو احتفاءٌ بحلمٍ بعيد، يعود، ويتناسخ، ويجيءُ من جديد، يضم قصائدي الباكرة، البَدْء والأصول والمواضيع والجذور والثمار والإضاءات والظلال، والمُخيلة الشعرية، واليقظة الأولى، حكايات نبض شعري الأول، فيارزُ القلب التي تجمعت كالسحب، نسيج القلب الخفي، التذبذبات المُبكرة، ذلك المكان الشعري، مراكز الإضاءات الباكرة وذلك الضوء البعيد، وتلك الروح التي شكلت الشِّعر الأول..».

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
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