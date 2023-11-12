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التعليم والمعرفة

«حمدان بن محمد لإحياء التراث».. مشاركة ثرية وإصدارات متعددة

منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالمعرض (من المصدر)
13 نوفمبر 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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مشاركة غنية ومتنوعة شهدتها منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، كونها تضمنت مجموعة من الإصدارات التراثية واستعرضت جملة تقنيات عصرية توظفها في خدمة حفظ التراث والهوية الوطنية. وأكدت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، أن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تأتي ضمن إطار تعزيز حضور مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في المحافل الثقافية، وتفعيل دوره في دعم ورفد النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاع زوّار المعرض على رسالة المركز في إبراز الموروث الثقافي والشعبي، وصون الهوية الوطنية. وأضافت: تهدف هذه المشاركة إلى إثراء تجربة مرتادي المعرض، من خلال إبراز دور المركز، وما يتفرد به من مبادرات وأنشطة وفعاليات تتمحور حول أصالة التراث الإماراتي، ورسالته الحضارية الداعية للتقارب الثقافي والفكري.
روح التفاعل  
واختتمت بن حريز حديثها بالقول: عملنا من خلال مشاركتنا، على تعزيز روح التفاعل مع الآخر، وتشجيع الانتماء لهويتنا الوطنية، من خلال توفير مصادر متنوعة، حيث شهدت المنصة مجموعة متنوعة من الأنشطة، كتكريم أبطال القصة القصيرة في دورتها الخامسة، وتوقيع إصدارات جديدة تُضاف لمكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأمر الذي جعلها من المكتبات الغنية بمقتنياتها التراثية والوطنية التي تتحدث عن تاريخ الدولة.
استعرض المركز من خلال مشاركته في معرض الشارقة للكتاب، مجموعة فريدة من آخر وأهم الإصدارات، وسلّط الضوء على عدد من خدماته ومبادراته، وعن طرق استخدامه لأحدث التقنيات المعتمدة في الوصول لخدماته من خلال مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والفعاليات الثقافية والتراثية وورش العمل التي ينظمها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمهتمين في الوصول إلى هذه الإصدارات من خلال الخدمات الذكية التي يوفرها.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
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