ناشرون وكتّاب: الذكاء الاصطناعي يعجز عن مجاراة الإبداع

الشارقة (الاتحاد)

حدد ناشرون وكتّاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، التحديات التي تواجهها الكتابة بعد ظهور برامج الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تأليف الكتب، وأجمعوا على أن هذه التقنية وغيرها لا يمكن أن تلغي الإنسان المحور الأساسي في الإبداع. ويرى سمير الخطيب، صاحب دار «المستقبل الرقمي» من دولة الإمارات، أن «المنتجات الحديثة من التكنولوجيا تغير معالم جميع المجالات، ولكن النشر على وجه الخصوص يرتبط بهذا التغير بشكل وثيق، وهذه التغيرات حدثت مراراً وتكراراً، ودخول التكنولوجيا عالم الكتب ليس جديداً، وكان يشكل تحدياً في مرحلة ما للناشرين، ولكن دائماً تثبت التجربة أنها مجرد وسائل لا تستبدل المؤلف والناشر الحقيقي، والمتخصصين الذين يعملون بجهد، ويضعون لمساتهم الحقيقية على المحتوى».

محور الإبداع

وبدوره، يؤكد ريتشارد عيراني، مسؤول دار «ميترا» للنشر والتوزيع اللبنانية، أن «الذكاء الصناعي لن يؤثر على حركة التأليف والإبداع، فالإنسان هو محور الإبداع، والكتاب هبة الإنسان، لا يمكن أن يخلو من اللون والذوق والنكهة والرائحة والإحساس، خاصة بالنسبة للأطفال».

الأسلوب المتفرد

من جانبه، قال الكاتب الإماراتي أحمد الأميري الذي وقّع كتبه «العائلة المنسية» في جناح دار حروف في المعرض: «إن العالم اليوم يواجه ثورة صناعية رابعة تسمى (الذكاء الاصطناعي) والذي يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للأدباء والكتاب، ولكن هذا التحدي مثل التحديات التي مضت في العالم، وعلى الكاتب أن يكون له أسلوبه الخاص، ليواجه هذا الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الأسلوب المتفرد أفضل سلاح لمواجهة هذا التحدي.

وأضاف أن «الذكاء الاصطناعي رغم إمكاناته العالية لا يستطيع أن يحل محل الكاتب المبدع والمدقق اللغوي والرؤية الإبداعية في صناعة الكتاب».