ناشرون: الإقبال يتوزع على مضامين عدة

سعد عبد الراضي (الشارقة)

آلاف الكتب أصدرتها دور النشر العربية والعالمية، وعرضت منها عناوين عدة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بنسخته الثانية والأربعين، ومن الطبيعي أن يكون الإقبال على شراء هذه الكتب بحسب احتياجات القراء، فلا نستطيع أن نجزم بأن الميول تنحاز لمضامين مشتركة، ولكن نستطيع أن نؤكد أن إقبالاً ما ينصب على مضمون ما في كل معرض من معارض الكتب، ومن الملاحظ في الشارقة للكتاب هذا العام أن هناك إقبالاً ملحوظاً من جانب المبدعين على القصة القصيرة والشعر الحديث على الرغم من أن منهم روائيين وشعراء كلاسكيين، كما لوحظ اهتمام عدد كبير من دور النشر بكتب الأطفال والإصدارات المرتبطة بالتنمية البشرية، بالإضافة إلى الكتب المرتبطة بالمناخ والقضايا الدولية في العالم. «الاتحاد» استطلعت آراء بعض دور النشر المشاركة في المعرض لمعرفة آرائهم عن أهم الكتب إصداراً وأكثرها مبيعاً.

تقول الكاتبة والمدربة هيا القاسم (من دار شمس للنشر): أكثر الكتب إصداراً في دار شمس هي كتب من تأليف الأطفال، حيث إن الدار لديها أكثر من 12 طفلاً إماراتياً كتبوا نصوصاً مذهلة لأبناء جيلهم.

أما عن أكثر الكتب مبيعاً فهو كتاب «كشكوش المنفوش» لهيا القاسم وكتاب «عائلة الكناكنة» للطفل عيسى المازمي، و«نحن لها» للطفل عبدالله صالح و«التدريبات الـ55» لعبدالرحمن العمري.

الكتب الوطنية

ومن دار نبطي للنشر، يقول الشاعر محمد نور الدين إن القارئ يبحث كثيراً عن الكتب التي تتعلق بتاريخ دولة الإمارات، وإن كثيراً من دور النشر الخارجية تصدر كتباً تعنى بتاريخ الدولة. وأكد أن أكثر الكتب التي تصل إليه هي كتب الشعر، ونعتذر كثيراً عن بعض إصدارات كتب الشعر نظراً لأن الطلب على الشعراء غير المعروفين قليل جداً.

ومن دار موزاييك للدراسات والنشر، يقول الشاعر حسن الراعي: تتنوع إصدارات موزاييك للدراسات والنشر وتشمل العديد من التوجهات الأدبية والثقافية كالشعر والقصة والرواية والأدب المترجم والدراسات النقدية والثقافية.

وعن أكثر الكتب مبيعاً يقول الراعي: تعد كتب الدراسات والأدب المترجم من أكثر الكتب مبيعاً لدينا حيث إن للدار العديد من الترجمات عن التركية والروسية والفرنسية والإنجليزية.

الدراسات النقدية

وقالت الدكتورة عائشة علي الغيص، من دار الظبي للنشر والتوزيع: إن الكتب الأكثر مبيعاً وفق اهتمامات جامعات كتب الدراسات الأدبية والنقدية مثل معجم «اللفظ الفصيح في المثل الشعبي»، وكتاب «الحرف المهنية في الحكمة»، وكتاب «المرأة في ثقافة المثل الشعبي»، وكتاب «حكم أصابت المعنى» وفي أدب الأطفال القصص التي تعزز الهوية الوطنية والتراث، وأيضاً القصص التي تعزز السلوك الإيجابي وقصص المشاعر.

وأضافت: بشكل عام المعرض ناجح والإقبال مميز والجمهور لديه وعي كيف يختار وماذا يقرأ. وقالت الدكتورة فاطمة البودي من دار العين: تعد الرواية أكثر الكتب مبيعاً في الدار، ومنها روايه «فتنة الغفران» للكاتب الكويتي حمود الشايجي، ورواية «نبته وعشب» للكاتبة الإماراتية وداد خليفه، وغيرها.