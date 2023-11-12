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التعليم والمعرفة

راما قنواتي في جلسة قرائية لكتابها «أترى»

راما قنواتي خلال الجلسة (من المصدر)
13 نوفمبر 2023 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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بجلسة قرائية لكتابها «أترى» الذي استهدف الأطفال من عمر 6 و9 سنوات، أثرت الكاتبة السورية «راما قنواتي» تجربة الأطفال زوار جناح «مجموعة كلمات»، في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.
استقطب صوتُ راما قنواتي، الكثير من أطفال المعرض المارين في ردهات قاعة 4، لسماع قصتها التي تدور حول الطفل الجميل زيد، واضطراره للهروب هو وعائلته بعدما اندلعت حربٌ في بلدهم. وقالت قنواتي: «نشرتُ مع مجموعة كلمات ثلاث قصصٍ، وخلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 قرأت قصتين، هما (عائلتي هي الدنيا)، والقصة الثانية (أترى) التي تكشف للجميع بشاعة الحروب وما يمكن أن تسببه للأطفال، لكنها في النهاية تؤكد لهم أن الأمل يبقى موجوداً». 

 

معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
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