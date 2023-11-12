مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة عن الرواية الإماراتية

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظم المركز يوم أمس الأول السبت 11 نوفمبر، محاضرة بعنوان «الزمان والمكان في الرواية الإماراتية» قدمتها الكاتبة الإماراتية، فاطمة سلطان المزروعي، وشاركت في إدارة المحاضرة الإعلامية شيخة عبدالله المطيري.

ركزت المحاضرة على دلائل الحضور الزماني والمكاني من خلال استعراض نماذج مختارة من منجز الرواية الإماراتية لدى معظم الأجيال الإبداعية. وقد تم استحضار العديد من الأمثلة، مثل رواية «الأمير الثائر» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورواية «زينة الملكة» للروائي الإماراتي علي أبو الريش، إلى جانب العديد من الكتَّاب الإماراتيين مثل صالحة غابش، وأسماء الزرعوني، ومنى العلي، ومحمد المر، وكريم معتوق.

تناولت فاطمة المزروعي في المحاضرة موضوعات الزمان والمكان وعلاقتها بالشخصيات، مع التركيز على الرواية التاريخية وأهمية التوثيق من خلال المراجع والمصادر التاريخية، ومن بين تلك الروايات أشارت إلى «ثلاثية الدال» للأستاذة نادية النجار.

وتشير فاطمة في المحاضرة إلى فكرة كتابة رواياتها قائلة: غالبًا ما تنشأ أفكاري في أوقات الضغط، حيث تكون هناك العديد من الأحداث المحفزة. يمكن أيضاً أن تنبع فكرتي من شخصيات قد التقيت بها وتأثرت بها. حدث ذلك معي خلال فترة الجامعة، حيث ألهمتني شخصية رأيتها أثناء الدراسة، كما تأتي الأفكار من تجارب الحياة ومن الأسرة والقراءة.