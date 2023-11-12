نحت الحجر.. دورة فنية في منارة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

فرصة مثالية لاكتشاف عالم النحت على الحجر تتيحها منارة السعديات، الوجهة الفنية والثقافية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، للراغبين في تعلم هذا الفن الراقي من خلال دورة تدريبية مكونة من 4 ورش عمل يقدمها الفنان والنحات متعدد الاختصاصات، آذار جابر.

وتتيح هذه الدورة التي بدأت أمس وتستمر فعالياتها حتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري، التعرف على الأدوات الأساسية للحرفة، واكتشاف كيفية إنشاء أنماط هندسية معقدة، واكتساب المهارات اللازمة لممارسة مختلف أنماط نحت الحجر بشكل مستقل.. وتتضمن الورش تدريباً عملياً على مهارات النحت في أجواء محفزة على الإبداع.