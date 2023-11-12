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«رواق الفن - أبوظبي» يناقش علاقة الإبداع الفني والأكاديمي

«رواق الفن - أبوظبي» يناقش علاقة الإبداع الفني والأكاديمي
13 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف غرفة القراءة في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، في الساعة السادسة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، ورشة حول الإبداع الفني والأكاديمي، ضمن برنامج «خارج خشبة المسرح».
وتأتي الفعالية بالتعاون بين رواق الفن ومركز التطوير المهني التابع لجامعة نيويورك أبوظبي. 
وتبحث الورشة الأسس المشتركة لموازنة جانبي الإبداع الفني والأكاديمي، بمشاركة كل من ميوا ماتريك، فنانة الوسائط المتعددة، وفيكرام ديفيشا، الفنان والمدرس والأستاذ المساعد في قسم الفنون وتاريخ الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، حيث يناقش المتحدثون تجاربهم الشخصية في التوفيق بين الجانبين الفني والأكاديمي.

رواق الفن
أبوظبي
المسرح
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