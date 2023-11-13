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الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ملتقى «مساحة معرفة»

من برنامج مساحة معرفة (صورة أرشيفية)
14 نوفمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، الملتقى الثالث من سلسلة «مساحة معرفة»: «يوم التاريخ الإماراتي»، والمقرر انعقاده بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في 16 نوفمبر الجاري. ينعقد الملتقى الثالث لبرنامج «مساحة معرفة» في الساعة السادسة من مساء يوم 16 نوفمبر الذي يصادف مناسبتين وطنيتين: يوم العلم وعيد الاتحاد- بعنوان: «يوم التاريخ الإماراتي»، ويتضمن ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: «تاريخنا الأصيل»، والثانية: «عبر العدسة»، والثالثة: «الثقافة الإماراتية: تحوّل وازدهار»، وتقدم الجلسات أفكاراً متعلقة بدور الأرشيفات والمكتبات في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدول، ودور المؤسسات التي أسهمت في إنشاء البنية التحتية للدولة في توثيق تاريخ المنطقة وثقافتها، وتروي جوانب من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المجيد، وسيشهد الملتقى عرض مقتطفات من المسلسل الوثائقي «تاريخ الإمارات».

نشر المعرفة  
وحول هذه البرنامج، قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «مع اقتراب الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس وطننا العظيم، يؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية اهتمامه بالمحتوى الأرشيفي المعرفي وبالأساليب المناسبة للحفاظ عليه وإتاحته، وعلى نشر المعرفة والتوعية بأهمية الوثائق التاريخية والمحافظة عليها بوصفها ذاكرة الوطن».
وأضاف: «إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يفتح أبوابه أمام الباحثين والأكاديميين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها لكي يحصلوا على المعلومة الموثقة لتكون المصدر الأساسي للمعرفة، وهو يضع في مقدمة مهامه مدّ جسور بين مواطني الدولة والوافدين والتاريخ والتراث والهوية التي نفخر بها للعالم». وقال: «يدعو الأرشيف والمكتبة الوطنية ومؤسسة الإمارات للآداب المشاركين للانضمام إلى المناقشات حتى يسهموا في التفاعل الثقافي وتعزيز الحوارات التي يديرها الخبراء وقادة الفكر، بهدف تسليط الضوء على جوانب متعددة من التراث الثقافي ودوره في رسم ملامح المجتمعات».
هذا ويشارك في الملتقى عدد من المختصين والخبراء أبرزهم: الدكتور الرائد علي السويدي، والدكتور ضياء الجنابي، وراميش شوكلا، ونيل شوكلا، وريم المنهالي، وأحمد العنزي. 

فرصة للجمهور
الجدير بالذكر أن برنامج «مساحة معرفة» يمثل فرصة للجمهور لزيارة مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، مما يتيح لهم التعرف على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها وحاضرها ومستقبلها.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
مؤسسة الإمارات للآداب
الإمارات
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