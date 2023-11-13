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التعليم والمعرفة

صبحة بنت محمد تناقش «عقد اللؤلؤ»

الفعالية الثقافية نُظمت بجامعة الإمارات العربية المتحدة (من المصدر)
14 نوفمبر 2023 01:36

العين (الاتحاد) 

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في فعالية ثقافية متميزة، نظمها مكتب النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تحدثت الشيخة صبحة بنت محمد بن جابر الخييلي، الكاتبة والشاعرة المرموقة، في جلسة حوارية حول كتابها «عقد اللؤلؤ»، وذلك ضمن السلسلة الثقافية «على ضفاف القلب». 
وشهدت الجلسة حضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إلى جانب الطلبة والأكاديميين.
وفي هذه الجلسة الحوارية الثرية، استعرضت الشيخة صبحة بنت محمد جابر الخييلي محتوى كتابها الذي يعد أحد إنتاجاتها الأدبية الثرية والقيمة، متناولة قصة حياة الكاتبة وتجاربها الشخصية وتنقلاتها من منطقة إلى أخرى، حيث تضمن الكتاب عناوين مثلت محطات مهمة من حياة الشيخة صبحة؛ فشملت البادية والأسرة والأسفار والتعليم والذكريات والمطبخ والمسؤوليات والصديقات، واستطاعت الكاتبة من خلال سردها الشائق أن تنقل الحضور إلى بيئة البادية الإماراتية، وفخرها واعتزازها بهذه البيئة التي صنعت شخصيات مؤثرة وفاعلة في تاريخ دولة الإمارات، موثقة هذه المحطة المهمة للأجيال القادمة.
وشاركت الشيخة صبحة الخييلي فلسفتها الشخصية حول الحياة، ودور الشدة والصرامة إلى جانب الرحمة في التربية وصناعة النجاح الذي يحظى به الأبناء، مؤكدة أهمية الحضور والترابط الاجتماعي، والاجتهاد، والسعي نحو الطموح وما يتقنه الإنسان لتتويجه بإنجاز يستحق أن يخلد مهما كان اسمه ومنصبه ودوره في هذه الحياة. فتقول الشيخة صبحة: «أؤمن بأن لكل إنسان دوراً في هذه الحياة، وهو إثبات وجوده بالمجتمع».
وتعتبر الشيخة صبحة بنت محمد شخصية بارزة في الساحة الثقافية، وقد أسهمت مؤلفاتها في إثراء المكتبة العربية بأعمال تتميز بعمقها وجماليتها، وقد جذبت هذه الجلسة جمهوراً واسعاً من الطلبة والأكاديميين المهتمين بالأدب والثقافة، ما يعكس الاهتمام بالإبداع الأدبي والشعري في الجامعة.

جامعة الإمارات
الإمارات
صبحة الخييلي
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