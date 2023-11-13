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محمد الشرقي يلتقي مجلس إدارة مسرح الفجيرة الوطني

محمد بن حمد الشرقي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة مسرح الفجيرة الوطني (وام)
14 نوفمبر 2023 01:36

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المسرح في نقل القيم والمفاهيم الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم كافة، وتعزيز مكانته التاريخية في التعبير عن قضايا الإنسان في كل مكان حول العالم. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة مسرح الفجيرة الوطني برئاسة عبدالله محمد السويدي.
وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية والمبادرات الفنية والمسرحية التي تسلط الضوء على نشاط المسرح، وتسهم في الارتقاء بدوره في دعم الثقافة على مستوى الدولة، والعالم. واطلع سموه على مشاريع ومشاركات مسرح الفجيرة الوطني في مختلف المهرجانات والمحافل الإقليمية والدولية.
ووجَّه سموه بضرورة مواصلة الجهود وزيادة الأنشطة الفنية المختصة بالمسرح وأدوات التدريب عبر الاستفادة من الخبرات العالمية والممارسات المسرحية الرائدة والمهمة.
وتقدّم أعضاء مجلس إدارة مسرح الفجيرة الوطني بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه لعمل المسرح، ومبادراته، وتشجيع سموه الدائم للمسرح نحو أفضل المخرجات. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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