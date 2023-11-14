مهرجان طيران الإمارات للآداب يستضيف نخبة من المبدعين

دبي (وام)

يستضيف مهرجان طيران الإمارات للآداب -أكبر احتفال بالقصص والإبداع في المنطقة- بدورته السادسة عشرة بين 31 يناير و6 فبراير المقبليين، نخبة مميزة من الكتاب والمفكرين. وتعِد الدورة المقبلة ببرنامج تفاعلي مميز يجمع أعظم الكتاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم في مجموعة من الفعاليات الجديدة، مثل «بعد النهار في ليل» و«ملتقى الأفكار» و«عائلة المهرجان» وبرنامج «يوم الشباب».

وأعلن المهرجان اليوم المجموعة الأولى من الضيوف المشاركين في دورة عام 2024 وتضم المجموعة أسماء بارزة مثل الشاعرة الأميركية والمحررة كلوديا رانكين التي فازت بجائزة Forward لعام 2015 وجائزة PEN Open Book، وغيرها من الجوائز، والكاتب ورائد الأعمال في وادي السيليكون طوني فاضل مؤلف كتاب «للبناء دليل غير تقليدي لجعل الأشياء تستحق صنعها» ومخترع جهاز الأيبود ومؤسِّس شركة «نيست»، إضافة إلى اثنتين من أشهر الكتاب على منصة التيك توك كورتيس سيتنفيلد مؤلفة كتاب «كوميديا رومانسية» وريبيكا ياروس مؤلفة كتاب «الجناح الرابع» وتقدم كل منهما جلسات لأول مرة في المنطقة.

كما ينضم إلى قائمة المتحدثين الكاتب أنتون هير مترجم كتاب «ذهبت لأرى والدي» و«أرنب ملعون» الذي يعمل حالياً على السيرة الغيرية لأشهر فرقة كورية للبوب «BTS»، والدكتورة الجامعية فرانشيسكا كارتيه بريكيل التي تنحدر من سلالة «كارتييه» المتخصصة بالمجوهرات ومؤلفة كتاب «كارتييه القصة غير المروية للعائلة وإمبراطورية المجوهرات»، والكاتبة ميرال الطحاوي التي تأهلت روايتها «أيام الشمس المشرقة» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023، والشاعر أحمد بخيت الحائز على العديد من الجوائز والمتأهل إلى برنامج «أمير الشعراء»، إضافة إلى المتزلجة الإماراتية العالمية الشهيرة زهرة لاري التي ستقوم بإصدار كتابها «ليس بعد: قصة متزلجة لا يعرف طموحها حدوداً» خلال المهرجان.

ويعود كل من الكاتب والخبير السلوكي توماس إريكسون مؤلف كتاب «محاط بالحمقى» والصحفية والروائية لوسي هوكينج ابنة الكاتب ستيفن هوكينج التي ستتحدث عن سلسلتها الجديدة المخصصة للأطفال «الأميرة أوليفيا أنجاتس» وتتمحور حول أزمة تغير المناخ.

كما يعود عملاق الأدب الياباني الأشهر توشيكازو كاواغوتشي مؤلف سلسلة «قبل أن تبرد القهوة»، والكاتب سعود السنعوسي الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013 عن روايته «ساق البامبو» والمتأهل لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن روايته «حمام الدار»، إلى مسرح المهرجان إضافة إلى الشاعر علي أبو الريش الذي تُعد روايته «الاعتراف» واحدة من أهم مئة رواية عربية في العصر الحالي. كما تعود الكاتبة والفنانة الفلسطينية الحائزة على جوائز دانا الدجاني.

وكشف مهرجان الإمارات للآداب عن تنظيم أربع تجارب جديدة تناسب الأعمار والاهتمامات كافة، منها برنامج «بعد النهار في ليل» إذ يستضيف المهرجان سلسلة من الفعاليات وعروض الأداء والألعاب وتجارب الطعام والتسوق خلال الليل من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. وبرنامج «ملتقى الأفكار» الذي يضم سلسلة من الحوارات والنقاشات المميزة بين الكتّاب حول شتى المواضيع، من عالم العناكب والأساطير الصينية، وصولاً إلى جمالية اللغة العربية ومستقبل الذكاء الاصطناعي. وجمع المهرجان كذلك بعضاً من أفضل رواة القصص والرسامين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة، ومن التنانين والأبطال الخارقين إلى الشعر والأداء يوفر المهرجان فرصة لكل القراء الصغار. كما يدعو المهرجان طلبة المرحلة الثانوية والجامعات إلى الانضمام إلى مجموعة من الجلسات الملهمة ضمن برنامج «يوم الشباب» ترضي فضولهم وتشعل لديهم شرارة الشغف إذ تناقش الجلسات مواضيع مهمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأدب وإدارة الأعمال والاستدامة مع التركيز على الثقافة العربية.

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إن جوهر المهرجان يتمحور حول الاحتفاء بالروابط الإنسانية من خلال رواية الحكايات التي تنطوي عليها مشاهد الإبداع المختلفة، وكلنا حماس لاستقبال الكتاب والمبدعين والفنانين وقادة الفكر والتغيير من حول العالم في رحاب المهرجان مجدداً ليقدموا مجموعة ثرية من الفعاليات.