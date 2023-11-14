«ربع قرن» تنظم 48 فعالية مميزة في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تحت شعار «نتحدّث كتباً»، اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مشاركتها بالدورة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وسط إقبال جماهيري تجاوز 2038 زائراً من مختلف الأعمار.

ونظمت المنصة (48) ورشة عمل قدمها نخبة من المختصين ومنتسبي مؤسسات ربع قرن، في مختلف المجالات الفنية والقرائية ومن أبرزها: الجلسات القرائية وورش السرد القصصي، وورشة «لنبدع قصة»، التي أكسبت المشاركين مهارات الكتابة وتصميم القصص، وورشة «قراءات مسرحية»، التي أتاحت للزوار فرصة قراءة النصوص المسرحية وتجربة الأداء المسرحي، بالإضافة إلى الجلسة الأدبية «رواق» التي تناولت موضوع «الأدب المترجم»، مع العديد من الأنشطة التي تثري خيال الزوار وتمنحهم المتعة.