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«ربع قرن» تنظم 48 فعالية مميزة في «الشارقة للكتاب»

«ربع قرن» تنظم 48 فعالية مميزة في «الشارقة للكتاب»
15 نوفمبر 2023 00:10

الشارقة (الاتحاد)

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تحت شعار «نتحدّث كتباً»، اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مشاركتها بالدورة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وسط إقبال جماهيري تجاوز 2038 زائراً من مختلف الأعمار.
ونظمت المنصة (48) ورشة عمل قدمها نخبة من المختصين ومنتسبي مؤسسات ربع قرن، في مختلف المجالات الفنية والقرائية ومن أبرزها: الجلسات القرائية وورش السرد القصصي، وورشة «لنبدع قصة»، التي أكسبت المشاركين مهارات الكتابة وتصميم القصص، وورشة  «قراءات مسرحية»، التي أتاحت للزوار فرصة قراءة النصوص المسرحية وتجربة الأداء المسرحي، بالإضافة إلى الجلسة الأدبية «رواق» التي تناولت موضوع «الأدب المترجم»، مع العديد من الأنشطة التي تثري خيال الزوار وتمنحهم المتعة.

مؤسسة ربع قرن
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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