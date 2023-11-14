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الشارقة للفنون تنظم معرض "أن تكون حراً"

الشارقة للفنون تنظم معرض "أن تكون حراً"
15 نوفمبر 2023 00:26

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع معهد إفريقيا في الشارقة.. المعرض الاستعادي الأول للفنان غافن يانتس تحت عنوان «أن تكون حراً» وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى 10 مارس 2024 في أروقة المباني الفنية في ساحة المريجة.

ويتتبع المعرض عبر أكثر من 100 عمل فني تنوع مسيرة يانتس ونزوعه الإبداعي نحو التغيير ويحتفي بأدواره المتعددة كرسام وطبّاع وكاتب وقيّم مسلطاً الضوء عبر عدة فصول تمتد من عام 1970 إلى الوقت الحاضر على مراحل جوهرية في حياة الفنان تتبدّى فيه الأدوار التي لعبها في تغيير المؤسسات الفنية في المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج.

وقال صلاح محمد حسن قيّم المعرض مدير معهد إفريقيا :يقدم المعرض أعمالاً جديدة أنتجها الفنان خلال إقامته في الشارقة مؤخراً يواصل من خلالها استكشافه للفن واللوحة غير التشخيصية».

وتعتبر «سلسلة الشارقة» (2022) من بين أكبر لوحاته حجما والتي أنتجها خلال إقامته في الشارقة بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون حيث استخدم فيها طبقات رقيقة من اللون فوق بعضها البعض جامعاً بين العلامات والخطوط والألوان ليبدع عالماً أثيرياً يضم إشارات قليلة ترشد المشاهد وتدفعه لمواجهة عدد كبير من الأسئلة حول المشاعر والفضاء التصويري.

المصدر: وام
الشارقة للفنون
مؤسسة الشارقة للفنون
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