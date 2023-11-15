«الاستدامة».. مُحرك الإبداع

نوف الموسى (دبي)

الاشتغالات الرئيسية التي عمدت إليها الاستراتيجية الوطنية لدعم البيئة الطبيعية في الإمارات، حرصت وبشكل أساسي على تأسيس بيئات معرفية من شأنها أن تُلهم المجتمع المحلي والعالمي، نحو إدراك المخزون الثقافي والموروث الإنساني، باعتباره امتداداً للجغرافيا الذهنية ودلالاتها في المكون الوجداني للحياة على كوكب الأرض. والمفهوم العام لـ «الاستدامة» وارتباطه بالطبيعة الأم، في كيفية المحافظة على دورة الاستمرار العفوية لما يعنيه الإنتاج وإعادة الإنتاج في الفضاءات الحيّة، بمختلف النظم البيئية، دونما تدخل يضر بمسيرة الانتفاع المتبادل بين مختلف الكيانات الطبيعية، ما يحفظ بنيتها الوجودية، ألقى بظلاله على الحاجة الماسة لإعادة التفكير بالإمكانات الإبداعية لدى الإنسان، من خلال دراسة دوره المحوري في ترسيم السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية والسياسية، وقدرته على إضفاء حالة من التنوع في الممارسة الجمالية لمعنى التواصل بين «المنتج الطبيعي» القائم على ذاكرة الحياة الطبيعية، نجدها بوضوح في مثال «شجرة الغاف»، وبين التفاعلات الإنسانية المبنية على قدرة الإنسان على المشاركة في البناء، كمثل حالة «جسر الشيخ زايد» في العاصمة أبوظبي المستلهمة من موج البحر الممتد على رمالها البيضاء، وجميعها توضيحات تستند إلى مقومات مهمة، سعت دولة الإمارات إلى توسيع نطاق تناولها في الحراك الثقافي، لتأكيد على أن «الاستدامة» في تشكلاتها اللامتناهية، هي فعل ثقافي بالدرجة الأولى، ومنه فإن الظواهر العامة للمبادرات الثقافية الداعمة للبيئة الطبيعية في دولة الإمارات، لم تقتصر على صناعة المنتج الثقافي، وأهمية تركيزه على مواد طبيعية محلية، قابلة لإعادة تدويرها، وتحفظ التوازن البيئي، بالشكل المادي المحدود لمفهوم «الاستدامة»، وإنما استهدفت المشروعات الثقافية كذلك، استدامة الحوار الثقافي مع الأمكنة، واستدامة العلاقة التفاعلية بين المنتج المعرفي والمتلقي، واستدامة الحالة البصرية من خلال فعاليات الفنون المرئية، ومساحات حضورها بموضوعاتها واستخداماتها لمحيط البيئة الطبيعية، واستدامة الفعل المجتمعي من خلال أطروحات تجريبية تتيح لكل أفراد المجتمع زيارة المحميات، وتقديم تصورات فوتوغرافية وهندسية عنها، عبر المشاركة والانخراط في التفكير الإبداعي لتعمير الحياة الطبيعية «مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية» (نموذجاً)، وهو بذلك يشكل السلوك اليومي، الذي بطبيعته إشارة دالة على الحياة الثقافية في المجتمعات الإنسانية.

حالة أصيلة

في مجال الإبداع الثقافي بدولة الإمارات، جاءت «الاستدامة» كحالة أصيلة في المجتمع المحلي، بدءاً من الممارسات البسيطة التي يمارسها المزارع في إنبات شجرة النخيل قديماً، وصولاً إلى العمليات الفنية المتقدمة التي استخدم فيها الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم مواد محلية لإنتاج أعماله الفنية المرتبطة بـ «فن الأرض»، ليقدم جزءاً كبيراً منها مؤخراً في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين لبينالي البندقية، ضمن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2022، وثقت وقتها القيّمة الفنية مايا أليسون وصفاً لمحور علاقة الفنان محمد أحمد إبراهيم بالأرض قائلةً: «أثناء التخييم في الأراضي المحيطة بمدينة خورفكان، تخيل محمد كيف أن الصخور التي كان ينظر إليها ربما لم تلمسها يد إنسان من قبل، وعندما قلب صخرة كانت بين الصخور، كان لون الصخرة على الجهة الأخرى فاتحاً، تلك الجهة التي لم تصلها أشعة الشمس. ثم جال بالمكان، وأخذ يقلب الصخور رأساً على عقب.

وصف محمد هذه الحركة بأنها تتعلق بغرور الإنسان وإحساسه بذاته، إذ يغير الإنسان من الأرض ويخلف آثاره ويترك بصمته عليها». والجدير بالذكر أن استمرارية معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، في إحداث حوار مستمر عبر السرديات والمرويات المتعلقة بالتاريخ الطبيعي والموروث الاجتماعي المحلي، يعبر عن نقلة نوعية واستثنائية تضاف لبنية الاستدامة الثقافية، من خلال الاستفادة القصوى للباحثين والمفكرين والفنانين من التاريخ الشفهي وعلاقته بالبيئة الطبيعية لدولة الإمارات من مثل مشروع «أرض لدنة» للقيمين الفنيين وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، والحاصل على جائزة «الأسد الذهبي» لأفضل مشاركة وطنية في بينالي البندقية 2021، نتج عنه كتاب «تكوين السبخات» ألفه الباحثان الإماراتيان راشد وأحمد بن شبيب، المتخصصان في مجال الهندسة المعمارية، واللافت في الملحق العربي للكتاب، هو ربط دراسة مساهمة السبخات والملح في التنمية الحضرية الآنية، بمرويات أُناس الإمارات قديماً.



تنوع واسع

عرف المتخصصون «السبخة» بأنها مساحات صحراوية يكسوها الملح، أو بأنها «بحر جاف» متحول الهيئة. وما يستوقف المتابع للبحث العلمي، هو كيف أن «السبخة» بحسب الباحثين راشد وأحمد بن شبيب، تفتقر إلى وجود هوية عالمية موحدة لمثل هذا التنوع الواسع من سهول الملح في أنحاء العالم، إلا أن هناك عدداً من القواسم المشتركة في تركيب السبخات العام، التي تعد ضرورية لفهمها، فمن خلال رحلة البحث عن الهوية الطبيعية لـ «السبخة»، نجد أن القصص المجتمعية الموثقة لمجموعة من الرواة في الكتاب، وسردهم المعنوي لحضور البيئة الطبيعية في ذاكرتهم المحلية، جاءت بمثابة بوابة تواصل بديعة لمستوى الإبداع الإنساني، ودوره في إعطاء المعنى للطبيعة عبر خلاصة التجربة الشعورية للإنسان، فمن بين الرواة الإماراتيين، قدمت الإماراتية موزة الدويس (جدة مؤلفي المطبوعة، راشد وأحمد بن شبيب)، روايتها بعفوية الشاهد على لحظة الحياة اليومية: «كان منزلي في الغبيبة في مكان غير بعيد عن منطقة الشندغة، وكان المنزل مشيداً على سبخة وكان عرضة للفيضانات باستمرار.

وكان يوجد في ذلك الحين أشكالٌ مختلفة من السبخة، والتي كنا نشير إليها بالسبخة أو ب الإسْبَخَة، كنت أنا وأخي ننام على أسرّة خشبية، وكنا نستيقظ في الصباح لنجد أنفسنا في الخارج، نتيجة لارتفاع المد، وهكذا كانت طفولتنا. أما في فترة ما بعد الظهيرة، فكنا نلعب على السبخة بألعابنا، ونصنع قوارب صغيرة لوضعها في مياه السبخة الضحلة ونسابقها مع بعضها البعض. وكان بعض السمك يعلق في جيوب السبخة عند انحسار المد، وكنا نلتقط تلك الأسماك، أخي محمد وأنا وأصدقاؤنا».

مخرجات ثقافية

تعد الفعالية العالمية لإكسبو2020، التي أقيمت بمدينة دبي، إحدى الفضاءات البارزة للدور القيادي لدولة الإمارات، في بيان أبعاد مفهوم «الاستدامة» المقررة ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم البيئة الطبيعية، حيث تناول جناح دولة الإمارات موضوعات رئيسية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ودراسة الأرض وأثرها في المجتمعات الحضرية، وتم استخلاص محاور الأسئلة البحثية ونتائجها المتعددة عبر مخرجات ثقافية وفنية، أقيم على أثرها في ذلك الوقت، معرض بحث وقطاف: المعرفة الغذائية والتصوّر البيئي في الطبيعة الجغرافية الإماراتية، بتكليف من «معرض 421»، الذي يمثل وجهة الفنون والتصميم في العاصمة أبوظبي، والمعني بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة التي تسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية. واللافت في تجربة المعرض الفني، الاهتمام بمرتكزات المعرفة الزراعية التي تناقلتها الأجيال، من خلال التقاء السرديات الشخصية والجماعية، إذ أن المبحث الرئيسي للفعل الثقافي في المعرض هو تأصيل تاريخية المعرفة الزراعية في كونها مُشكل العلاقة الأولية لإنسان هذه الأرض، والحاجة الماسة لإعادة التواصل مع تلك العلاقة والبناء عليها، فما يمكن اعتباره عملية سرد تفصيلي عن الحرث، أو طرق الري، أو حتى شكل الثمرة، وما يصاحبها من أهازيج وطقوس مجتمعية، إلى جانب الاكتشافات العفوية والمقصودة سواء من قبل المزارعين أنفسهم، أو المختصين في علم الدراسات العلمية للحياة النباتية، إنما يعيدنا بالضرورة إلى سيرورة استدامة فعل الكتابة التوثيقية، من خلال اللقاءات الحيّة، إضافة إلى الأبحاث العلمية التي اعتمدها كلٌّ من: ديمة سروجي، فيصل طبارة، ميثاء المزروعي، المحررين المتخصصين في تقديم الكتاب المصاحب لمعرض «بحث وقطاف: المعرفة الغذائية والتصوّر البيئي في الطبيعة الجغرافية الإماراتية»، ما يجعلنا أمام حراك ثقافي رصين، ومبني على أرضية بحثية من شأنها أن تفتح أفق الإبداع الثقافي والفني نحو دعم البيئة الطبيعية بوصفها أسلوب حياة يومية، ومن بين تلك الحوارات الرئيسية في الكتاب: حوارات د. الأميرة ريم بني هاشم مع د. ميريل جنسن، الأستاذ الفخري لعلوم الحياة النباتية في جامعة أريزونا، والذي عمل في مشاريع الزراعة التجريبية في العاصمة أبوظبي بفترة الستينيات.



سمة جمالية

واصلت المشروعات الثقافية والفنية في «إكسبو 2020»، في أن تتخذ من مفهوم «الاستدامة» منهجاً لتعبير عن وجودها كسمة جمالية، فلم يكتفِ المعرض بإحداث حالات من الحوار والنقاش المستمر حول أهمية إدراك قيمة البيئة الطبيعية، ولكنه في ذات الوقت قدم نماذج إبداعية، تفتح بذاتها سلسلة من التساؤلات حول ضرورة تطوير شكل العلاقة بين الإنسان والطبيعة، من بينها مبادرة «منصة التصميم الإماراتي»، ضمن برنامج إكسبو 2020 للتصميم والحرف، اللافت في هذه التجربة تحديداً، أنها وبالرغم من نجاحها في وضع التصميمات والحرف الإماراتية على المسرح العالمي، إلا أنها في الحقيقة لعبت دوراً جوهرياً أكبر، من خلال تسليط الضوء على إيصال الثقافة المحلية ببلاغة من خلال الأشياء اليومية، وإعادة مكانة الحرفيين ودورهم الحضاري الممتد في الأمم عبر التاريخ الطويل، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والثقافية، التي تستهدف إبراز جمالية الذاكرة الجمعية وقوتها، واستدامة حضورها في النشاط الإنساني الحديث، فمن خلالها تعبر الهوية عن نفسها وتتسع، بهدف إيصال شعور أُناس المكان وانفتاحهم على الآخر، حيث أكد حول ذلك سامر يماني، مدير تنفيذي لبرنامج التصميم والحرف في إكسبو 2020، في كتاب «منصة التصميم الإماراتي»: «هذه القطع ليست مجرد جماليات ولكنها تلعب دوراً أوسع في حياة الإماراتيين، حيث يقف الحرفيون الإماراتيون كشهادة حية على هذه التحولات الجغرافية والثقافية، يصطحبنا تميزهم الفطري كرواة للقصص إلى استكشاف عاطفي للثقافة المحلية من خلال القصص والمواد والمناظر الطبيعية. تسعى هذه الروايات إلى تناول التحول غير المسبوق للمجتمع الإماراتي في العقود الأخيرة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناجمة عن تلك المتغيرات على المجتمعات الإماراتية».

الوعي المجتمعي

اهتمت المراكز الثقافية والفنية، بمهمة التكريس العملي لمفهوم «الاستدامة»، بعد أن حققت الاستراتيجيات الوطنية للفعاليات الكبرى، الخطوة الأولى المنوط بها، وهي تشكيل «الوعي المجتمعي» من خلال التعريف بالآليات اللازمة لتطوير فعل الاستدامة في الممارسات اليومية، ومن بين المراكز الثقافية المهمة في هذا الشأن، مركز «تشكيل»، الذي يمثل مساحة فنية تستوعب مختلف التخصصات الإبداعية في مجال الفنون عموماً، ومجال الصناعات الإبداعية والثقافية على وجه الخصوص، خاصةً أن تمثل رافداً رئيسياً للحرفين المبتدئين والمحترفين للعمل في الأسواق الناشئة في المنطقة، إضافة إلى جهودها النوعية في استدامة تدريب وتأهيل المشاركين من الأعضاء والجمهور المهتم بالممارسات الحرفية والإبداعية، بل ويعتبر مركز تشكيل همزة وصل بين التعاونات الرئيسية في دولة الإمارات، بين مختلف المؤسسات الثقافية والفنية والحرفية، مشكلاً قاعدة متينة فيما يتعلق بالممارسات المؤسساتية الممنهجة في إدارة الورش التعليمية في مجال الفنون والحرف على نطاق واسع ومستمر في الدولة.



منصات فنية

في مهرجان سكة للفنون والتصميم، وأسبوع دبي للتصميم، الذي يقام سنوياً في مدينة دبي، بدولة الإمارات، يستشف المجتمع الفني والثقافي ما يشبه الاحتفالية التفاعلية بالمنجز الإبداعي المستدام، أيّ يفترض أن جّل ما تم من اشتغالات على مدى سنوات مستمرة، يتم الاحتفاء به، من خلال تهيئة منصات فنية تستقطب المواهب الشبابية من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، إلى جانب إتاحة أكبر فرصة ممكن للمبدعين الشباب من مختلف دول العالم، المهتمين بعرض أفكارهم وتصوراتهم ذات المنحى الثقافي والفني المتصل بدعم البيئة الطبيعية المحلية والعالمية، ومهرجان سكة للفنون والتصميم، المنظم من قبل هيئة دبي للثقافة والفنون، فإنه يمثل رؤية لماهية استدامة الأمكنة الثقافية والتاريخية في دولة الإمارات، فالحدث يُقام سنوياً في حي الفهيدي التاريخي، ويتوقع أن يتم تنظيمه بحسب القائمين على الحدث في السنة القادمة في حي الشندغة.

دبي للتصميم.. كيف يخدم ثقافة الاستدامة؟

لا يُمكن مناقشة مفهوم «الاستدامة»، دونما الإشارة لـ «أسبوع دبي للتصميم» لعام 2023 الذي يحضر بكافة تفاصيله من حيث الأعمال الفنية المشاركة، والمصممين الصاعدين والناشئة والواعدين، إضافة إلى الشركات المتخصصة في عوالم التصميم والإنشاء والتنفيذ، التي تتخذ جميعها موقفاً بناءً، في إصرارها على تقديم أحدث الابتكارات التصميمية، بما يخدم ثقافة الاستدامة، ويحقق وجودها من خلال تقديم خدمة تصميمية للمستفيد من الإنتاجات الإبداعية، سواء على مستوى الفكرة والمواد المستخدمة القابلة لإعادة التدوير والبناء، بسمات جودة عالية، وتكلفة صيانة قليلة، إذ ما تكون معدومة في بعض القطع الفنية. في جولة «الاتحاد» في أسبوع دبي للتصميم، برزت المسارات الرئيسية للحدث، على الصعيد المحلي من خلال معرض «مصممين من الإمارات»، ومعرض «أبواب»، اللذين يشكلان منصة لمواهب التصميم في المنطقة المحلية والإقليمية من أنحاء المنطقة وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وضم الحدث أكثر من 20 مشروعاً وعملاً تركيبياً، عرض في أنحاء حي دبي للتصميم، مع التركيز على كيفية التقاء التصميم والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، فضلاً عن إعادة تصور أشكال جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة.

النخيل.. حالة متعددة الاستخدامات

مُنح التكليف الرئيس لأسبوع دبي للتصميم 2023، للمهندس المعماري الإماراتي عبدالله الملّا، مؤسس استوديو التصميم «ملّا» MULA، الذي قام بإنشاء جناح معماري يتمحور حول الاستدامة من خلال إعادة اكتشاف القيمة المادية والحسية لشجرة النخيل، في الذاكرة والهوية الوطنية لدولة الإمارات، وفي حديثه لـ «الاتحاد»، أوضح المهندس عبدالله الملّا، أنه لطالما كانت لشجرة النخيل استخدامات متعددة، من مثل بناء البيوت، في مجال العمارة، وصناعة المواد المستخدمة يومياً في المنزل المحلي، مثل «السرود» و«المجبة» وغيرها، مبيناً ذلك بقوله: فالنخلة كرمز تمثل حالة مستدامة متعددة الاستخدامات، في ثقافتنا وموروثنا بدولة الإمارات، وما نعمد إلى إنجازه في الوقت الحالي، هو أن نقدمها بطريقة حديثة، تستجيب لاحتياجات العصر، وتلبي رغبتنا الملحة في إحداث التوازن البيئي، فمن يتأمل الجناح يلاحظ كيف أن الأرضيات والأعمدة والسقف، تشكلت بصورة بديعة من حياة شجرة واحدة، ووجودها في الفضاء العام، يعد كذلك استدامة بصرية لموروث بيئتنا الطبيعية، والأريحية التي يقدمها النخيل لعين الرائي، هو ذاته الشعور النابع من الارتباط والتواصل بالمجتمع المحلي على مدى سنوات. وأضاف المهندس عبدالله الملّا: أهم ما يطرحه مشروعنا في الجناح، هو دعم الحرفين والأسر المنتجة وتحديداً النساء الحرفيات في دولة الإمارات، ما يعزز قيمة الاقتصاد الإبداعي، ويقرب المجتمع العام من مفهوم الصناعات الإبداعية والثقافية وأثرها ودورها المجتمعي.