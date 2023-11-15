التقنية العليا بالشارقة تفتح معرض «اتجاه»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت الدكتورة ريتشل بينتلي، عميد كلية الإعلام التطبيقي بكليات التقنية العليا في الشارقة، بمقر جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، المعرض الفني «اتجاه»، أول أمس الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد يوسف، والفنان سالم الجنيبي أمين السر العام، والدكتورة ندى الشمري، رئيس قسم الإعلام التطبيقي في كلية الشارقة للطالبات، والدكتورة بسمة فوده، ويأتي المعرض بالتعاون مع الجمعية، ويُعنى بمنتوج طالبات الإعلام التطبيقي. كما يعتبر فرصة فريدة لاستعراض إبداعاتهن وتفرد مشاريعهن التي تتضمن مجموعة رائعة من المجسمات التي تم تكوينها باستخدام الحروف العربية والإنجليزية، إلى جانب أعمال فنية أخرى.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية: إن المعرض يُعد فرصة سانحة للطالبات لعرض أعمالهن، وأفكارهنّ، مشيراً إلى أن جمعية الفنون التشكيلية تسعى على الدوام لتشجيع الشباب والفنانين الناشئين من خلال فتح الفرص أمام الطلبة بالتوجيه والتدريب، إضافة إلى عرض أعمالهم للجمهور.

وأشاد يوسف بالجمعية التي تلعب دوراً حيوياً ومن خلالها يجد الفنانون الفرصة للتحاور وعرض أعمالهم الفنية، وأكد أن الجمعية قطعت شوطاً طويلاً منذ تأسيسها، حيث ظلت منذ بداياتها مكاناً لاكتشاف المواهب وصقلها، كما تعمل على التكامل مع المؤسسات الثقافية والتعليمية بغية الوصول إلى مخرجات فنية ترضي ذائقة الجمهور.